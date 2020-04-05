В Крыму после того как скупили весь имбирь переключились на мед

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На рынках Севастополя повысился спрос на мед. Местные жители стали активнее интересоваться им после того, как в городе резко подорожали лимоны и имбирь.

При этом, цена на мед пока что остается прежней, а имбирь в продаже уже некоторое время отсутствует.

Ранее в зимне-весенний период имбирь стоил около 300-500 рублей за килограмм. Но после начала карантина цена на имбирь подскочила до полутора тысяч рублей, потом – до 4-5 тысяч за килограмм.

Лимоны в январе продавали по 100 рублей за килограмм, но в конце марта цена подскочила в четыре раза – до 400 рублей за килограмм.

4 апреля цена на лимоны упала до 350-370 рублей за килограмм при наличии ценника на товаре. Если же ценник на лимонах отсутствовал – стоимость цитруса составляла 400 рублей.

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Продавцы пояснили ситуацию тем, что цены им «задирать» не рекомендовали представители властей. Поэтому ценник в 400 рублей они открыто не демонстрируют.

Ранее сообщалось, что в Симферополе также исчез из продажи имбирь, стоимость которого, по утверждению властей Крыма, за последние дни выросла в 20 раз.

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