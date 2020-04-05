В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников

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Ьолее двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики.

Об этом на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.

«На Крымской железной дороге более 2000 сотрудников отправлено в отпуск. Всего до этого момента на работу ходили порядка 7000 человек», — отметила специалист.

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Она не уточнила, отправили рабочих в оплачиваемый отпуск или в отпуск за свой счет.

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