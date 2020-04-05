В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников

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Использованы материалы: Новости Крыма
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Об этом на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.
«На Крымской железной дороге более 2000 сотрудников отправлено в отпуск. Всего до этого момента на работу ходили порядка 7000 человек», — отметила специалист.
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Она не уточнила, отправили рабочих в оплачиваемый отпуск или в отпуск за свой счет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прилетающие в Крым граждане проходят температурный контроль в салоне самолетов. Пассажиры прибывающих в Крым самолетов проходят температурный контроль и анкетирование в салоне.
Вчера: Авиакомпании отменили около 100 рейсов в Крым. Российские авиакомпании отменили около сотни рейсов в Крым, которые должны были состояться в пятницу, субботу и в воскресенье.
Пятница, 3 апреля 2020: Больше половины автостанций Крыма прекратили работу. Больше половины автостанций и автовокзалов в Крыму прекратили работу.
Пятница, 3 апреля 2020: Блокпосты на въездах в Севастополь остаются. Пропускные пункты на въездах в Севастополь продолжат работу до 13 апреля – пока не будет снят режим обязательной самоизоляции.
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