В Крыму два новых контактных случая заражения коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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5 апреля 2020
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Новые заразившиеся – это члены семьи гражданина, приехавшего из Москвы с коронавирусом.
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По состоянию на 5 апреля всего в Крыму 20 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 5 – в Севастополе. Двое уже выписаны из больницы.
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