В аптеках Крыма по-прежнему нет масок

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Медики хотят отправить в обсерватор экипаж яхты, прибывшей из Греции в Крым В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников Узники севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю В Крыму после того как скупили весь имбирь переключились на мед
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020
Об этом в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19 доложила вице-премьер РК Юлия Жукова.
«В аптечных пунктах масок нет, но люди сами изготавливают многоразовые маски, их можно приобрести по доступной цене. Антисептики продаются и в аптеке, и в магазинах, реализующих непродовольственные товары. Дефицита на лекарственные препараты против респираторных заболеваний тоже нет», - отметила вице-премьер.
Ранее в ВОЗ дали разъяснение, что медицинские маски необходимо носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет. В организации отметили, что маски не гарантируют защиту от коронавируса,
Читайте: Власти Крыма советуют шить медицинские маски самостоятельно
Всего в республике выявлено 20 случаев заболевания (еще 5 - в Севастополе). 3 апреля в Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных - москвич, приехавший в Крым к родственникам, второй - житель полуострова. В воскресенье стало известно о еще двух заболевших, которые заразились от прибывшего из Москвы родственника.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Медики хотят отправить в обсерватор экипаж яхты, прибывшей из Греции в Крым. Экипаж яхты «Варвара», которая прибыла в Феодосию из порта Греции, должен быть отправлен в обсерватор для обследования на коронавирус.
Сегодня: Четверть заразившихся коронавирусом не имеет симптомов. В России около 25% инфицированных коронавирусом не имеют никаких симптомов заражения.
Сегодня: В Крыму два новых контактных случая заражения коронавирусом. В Крыму за сутки зафиксировано два случая заражения коронавирусом нового типа.
Сегодня: Минздрав в Крыму готов развернуть 950 коек для зараженных коронавирусом. Министерство здравоохранения Республики Крым готово развернуть 950 коек для приема больных в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/v-aptekah-kryma-poprezhnemu-net-masok-129910/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
16:07 Медики хотят отправить в обсерватор экипаж яхты, прибывшей из Греции в Крым
15:24 На Крым надвигается шторм
15:02 В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников
14:28 В аптеках Крыма по-прежнему нет масок
13:47 Узники севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд
13:02 В Севастополе мужчину избили и ограбили за отказ познакомиться
12:37 До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю
12:17 В Крыму после того как скупили весь имбирь переключились на мед