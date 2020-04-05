В аптеках Крыма по-прежнему нет масок

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В аптечных пунктах Крыма не продаются медицинские маски, однако дефицита лекарств и антисептиков не наблюдается.

Об этом в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19 доложила вице-премьер РК Юлия Жукова.

«В аптечных пунктах масок нет, но люди сами изготавливают многоразовые маски, их можно приобрести по доступной цене. Антисептики продаются и в аптеке, и в магазинах, реализующих непродовольственные товары. Дефицита на лекарственные препараты против респираторных заболеваний тоже нет», - отметила вице-премьер.

Ранее в ВОЗ дали разъяснение, что медицинские маски необходимо носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет. В организации отметили, что маски не гарантируют защиту от коронавируса,

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Всего в республике выявлено 20 случаев заболевания (еще 5 - в Севастополе). 3 апреля в Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных - москвич, приехавший в Крым к родственникам, второй - житель полуострова. В воскресенье стало известно о еще двух заболевших, которые заразились от прибывшего из Москвы родственника.

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Сегодня : Четверть заразившихся коронавирусом не имеет симптомов. В России около 25% инфицированных коронавирусом не имеют никаких симптомов заражения.

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