Узники севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд

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Постояльцам отеля «Аквамарин» в Севастополе, превратившегося в потенциальный очаг заражения из-за визита гостьи из Великобритании, отключили отопление в номерах и требуют оплатить пребывание на карантине в столь шикарном месте.

Кроме того, охрана и другие сотрудники заведения пытаются выгнать задержавшихся в отеле не по своей воле гостей, отказываясь предоставить документы о том, что те находились на карантине, который благополучно прошли. Об этом сообщила Анна Гончарова – одна из оказавшихся в беде клиенток «Аквамарина».

Из беседы с девушкой удалось узнать поразительные подробности, некоторыми из которых Анна поделилась в своем Instagram.

Прежде всего, по словам Анны, группу гостей никто не предупредил о том, что в «Аквамарине» нештатная эпидемиологическая ситуация. И о том, что возникла проблема, гости догадались уже при виде людей в костюмах биологической защиты и возводимого вокруг отеля кольца оцепления.

«Никто не предупредил, что в отеле жила приехавшая из Великобритании девушка с заражением коронавирусом», – сообщила Анна.

Примечательно, что о факте заражения вирусом COVID-19 стало широко известно 27 марта. Однако, как узнали оказавшиеся на карантине люди, заболевание проявилось еще 24 марта. Об этом Анна рассказала телеграм-каналу Mash.

По словам главного государственного санитарного врача Севастополя Романа Проскурнина, вернувшаяся после учебы в Великобритании зараженная девушка — была замечена в нарушении режима самоизоляции. Роман Проскурнин призвал отдыхавших в отеле «Аквамарин» с 17 марта сообщить о себе.

27 марта Роспотребнадзор закрыл отель на карантин на две недели, до 7 апреля.

Собственник отельного комплекса «Аквамарин», экс-министр обороны Украины Павел Лебедев, которому была вручена рекомендация закрыть отель на карантин,тогда заверял, что все средства будут направлены на уборку и локализацию очага заражения.

Как утверждает Анна, с 27 марта никакой дезинфекции в отеле не проводилось. По информации жильцов, существовало предписание Роспотребнадзора об уборке дважды в день – вместо этого убирать в отеле перестали вообще.

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Отметим, однако, что о состоявшихся мерах по дезинфекции отеля Роман Проскурнин официально докладывал.

С «застрявших» в отеле людей, по словам девушки, начали требовать деньги за сомнительное удовольствие пребывать на карантине в нем. Каждый день приходилось просить, чтобы разблокировали карты доступа в номера.

«Сначала нам шли звонки с ресепшна с требованием оплатить проживание, поскольку они больше не могут нас обслуживать. Мы связались с Роспотребнадзором – там сообщили, что в текущей ситуации оплачивать свое пребывание на карантине мы не обязаны», – рассказывает Анна.

Кончилось тем, что убеждать постояльцев покинуть номера пришла охрана «Аквамарина».

Установленный срок карантина в «Аквамарине» истекает 7 апреля. До этого момента находящиеся в нем без света и отопления люди покинуть его не могут. Во всяком случае, без юридических последствий – напомним, за нарушение карантина уже существует ответственность, вплоть до уголовной.

Администрация же отеля, судя по рассказам Анны Гончаровой, старается «избавиться» от жильцов, которые не имеют никаких сопроводительных документов, удостоверяющих, что гости благополучно прошли период карантина и не представляют опасности для себя и окружающих.

Как сообщил юрист Алексей Авдеев, тоже находящийся на карантине в отеле «Аквамарин», постояльцы намерены писать коллективное заявление в Следственный комитет РФ по признакам нарушения администрацией отеля статьи 273 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», а также обратиться в суд.

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