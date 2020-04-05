Шесть отелей Крыма подтверждали онлайн-бронирование в обход запрета

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Шесть отелей в Крыму продолжали подтверждать бронирование номеров онлайн несмотря на запрет.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— 3-4 апреля проводилась массовая отработка по онлайн-бронированиям, всего 601 объект. Это весь Крым – Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Саки и Бахчисарайский район. Выяснилось, что были шесть объектов, которые подтверждали бронирование. Обзвонили и отменили. В одном из объектов сделали вид, что люди будут находиться в командировке, — сказала она.

Читайте: Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым

Ирина Кивико сообщила, в отеле «Магнолия» в Мисхоре в апартаментах находились гости. МВД уже составлен протокол по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Всем, кто нарушает требования законодательства — никакие меры поддержки в последствии оказаны не должны быть, — подчеркнул Глава Крыма Сергей Аксенов.

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Вчера : Аксенов: сезон в Крыму может состояться только при одном условии. Курортный сезон в Крыму состоится, только если крымчане не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Пятница, 3 апреля 2020 : В Крыму продолжается стремительный отток туристов: отели почти пустые. К 6 апреля загрузка мест размещения составит 3%. Однако некоторые нелегально работающие мини-отели продолжают принимать посетителей.

Пятница, 3 апреля 2020 : Бизнес в Крыму уже понял, что этот сезон будет провальным. Пандемия коронавируса и жесткие меры самоизоляции серьезно ударили по мелкому и среднему бизнесу. Тысячи крымских предпринимателей вынуждены были закрыть бизнес и несут огромные убытки. Особенно сложно тем, кто работал в туристической сфере. Уже сейчас есть опасения, что курортный сезон этим летом будет сорван.

Четверг, 2 апреля 2020 : Туристам дали три дня чтобы покинуть Крым. Основной поток туристов, находящихся в настоящее время в санаториях и пансионатах Крыма, покинут полуостров до 6 апреля.