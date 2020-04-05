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Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Воскресенье
5 апреля 2020
20:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020


Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

© Новости Крыма

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлили до 30 апреля.

Соответствующий указ главы республики опубликован на официальном портале правительства республики.

«С 3 апреля по 30 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью», – сказано в тексте указа.

Ограничения не распространяются на работников экстренных служб, сотрудников Роспотребнадзора, волонтеров и иных лиц, обеспечивающих общественную безопасность. На период действия ограничений гражданам разрешается выходить из дома для ухода за своими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, для похода в магазин и выноса мусора, а также выгула домашних животных в пределах 100 метров от места жительства.

Читайте: Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений

Ограничения не распространяются на адвокатов для защиты подсудимых и поездки на работу всем тем, кому это разрешено.

Введение ограничений Аксенов анонсировал 1 апреля. Они необходимы для недопущения распространения коронавируса в Крыму и в случае благоприятной эпидемиологической обстановки будут сняты раньше срока. Они продлены в связи с решением президента России объявить нерабочим весь апрель.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю. Соответствующий Указ до конца дня будет опубликован на портале правительства РК.

Сегодня: В Севастополе ситуацию со спецпропусками довели до абсурда. В Севастополе умудрились создать очередь из желающих получить пропуск для передвижения по городу.

Вчера: В Севастополе выдали 14 тысяч пропусков для перемещения по городу. В Севастополе выданы 14 тысяч пропусков для горожан, которые могут официально перемещаться по городу для работы.

Вчера: Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений. Севастопольцы не смогут получать посылки в почтовых отделениях города, пока действует режим абсолютной самоизоляции – эта услуга временно прекращена, сообщает пресс-служба правительства города.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/rezhim-samoizolyatsii-grazhdan-v-krymu-prodlen-do-kontsa-aprelya-129926/

 
 

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