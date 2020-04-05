Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Шесть отелей Крыма подтверждали онлайн-бронирование в обход запрета Крымчан массово привлекают к ответственности за нарушения карантина Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей Медики хотят отправить в обсерватор экипаж яхты, прибывшей из Греции в Крым В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020
© Новости Крыма
Соответствующий указ главы республики опубликован на официальном портале правительства республики.
«С 3 апреля по 30 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью», – сказано в тексте указа.
Ограничения не распространяются на работников экстренных служб, сотрудников Роспотребнадзора, волонтеров и иных лиц, обеспечивающих общественную безопасность. На период действия ограничений гражданам разрешается выходить из дома для ухода за своими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, для похода в магазин и выноса мусора, а также выгула домашних животных в пределах 100 метров от места жительства.
Читайте: Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений
Ограничения не распространяются на адвокатов для защиты подсудимых и поездки на работу всем тем, кому это разрешено.
Введение ограничений Аксенов анонсировал 1 апреля. Они необходимы для недопущения распространения коронавируса в Крыму и в случае благоприятной эпидемиологической обстановки будут сняты раньше срока. Они продлены в связи с решением президента России объявить нерабочим весь апрель.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю. Соответствующий Указ до конца дня будет опубликован на портале правительства РК.
Сегодня: В Севастополе ситуацию со спецпропусками довели до абсурда. В Севастополе умудрились создать очередь из желающих получить пропуск для передвижения по городу.
Вчера: В Севастополе выдали 14 тысяч пропусков для перемещения по городу. В Севастополе выданы 14 тысяч пропусков для горожан, которые могут официально перемещаться по городу для работы.
Вчера: Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений. Севастопольцы не смогут получать посылки в почтовых отделениях города, пока действует режим абсолютной самоизоляции – эта услуга временно прекращена, сообщает пресс-служба правительства города.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/rezhim-samoizolyatsii-grazhdan-v-krymu-prodlen-do-kontsa-aprelya-129926/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Украина запустила Северо-Крымский канал
20:38 Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля
18:32 Шесть отелей Крыма подтверждали онлайн-бронирование в обход запрета
18:07 Под Ялтой горит два гектара леса
17:42 Крымчан массово привлекают к ответственности за нарушения карантина
16:54 Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей
16:07 Медики хотят отправить в обсерватор экипаж яхты, прибывшей из Греции в Крым
15:24 На Крым надвигается шторм
15:02 В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников