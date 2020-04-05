Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 14, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 5 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 56 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 55 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 59 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 66 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 64 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 13, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 73 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 64 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 9, в Оленевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 11, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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Пятница, 3 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 1 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

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