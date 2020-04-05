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Прилетающие в Крым граждане проходят температурный контроль в салоне самолетов

Воскресенье
5 апреля 2020
09:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020


Пассажиры прибывающих в Крым самолетов проходят температурный контроль и анкетирование в салоне.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила вице-премьер Крыма Юлия Жукова.

«Все прибывающие рейсы, все пассажиры рейсов, еще находясь в салоне самолета, проходят сплошную телеметрию и заполняют анкеты. С Роспотребнадзором мы отработали (схему) по анкетированию всех прилетающих и прибывающих на поездах дальнего следования. Мониторинг полный», – сказала Жукова.

Трафик на Крымском мосту продолжает снижаться. Как сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, за прошедшие сутки в Крым въехало более тысячи транспортных средств.

«За сутки 3 апреля до 9.00 4 апреля въехало на территорию Республики Крым 1247 транспортных средств, выехало с территории Республики Крым в сторону Краснодарского края 1580 транспортных средств. Транспортных заторов большой протяженности не зафиксировано», – сказал он.

Читайте: Поток транспорта на Крымском мосту снизился в два раза из-за карантина

В Крыму на утро 4 апреля выявлено 18 случаев заражения коронавирусом, два человека выздоровели. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением в республике находится 998 человек.

С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать, а также для помощи пожилым родственникам и поездки на дачу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Авиакомпании отменили около 100 рейсов в Крым. Российские авиакомпании отменили около сотни рейсов в Крым, которые должны были состояться в пятницу, субботу и в воскресенье.

Пятница, 3 апреля 2020: Больше половины автостанций Крыма прекратили работу. Больше половины автостанций и автовокзалов в Крыму прекратили работу.

Пятница, 3 апреля 2020: Блокпосты на въездах в Севастополь остаются. Пропускные пункты на въездах в Севастополь продолжат работу до 13 апреля – пока не будет снят режим обязательной самоизоляции.

Пятница, 3 апреля 2020: Объявлены новые правила перемещения по Крыму на личном транспорте. Жители Крыма могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/priletajushie-v-krym-grazhdane-prohodyat-temperaturnyi-kontrol-v-salone-samoletov-129889/

 
 

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