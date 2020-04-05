Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Под Ялтой горит два гектара леса

Воскресенье
5 апреля 2020
18:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020


В районе Большой Ялты загорелось два гектара леса. На месте пожара работает более 50 спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

«Загорелась лесная подстилка. Выехали силы Ялтинского горно-лесного природного заповедника, и силы МЧС по республике. Площадь пожара составляет около двух гектаров. Ведутся работы по его локализации. Всего в тушении пожара участвует 51 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС 38 человек и семь единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Ранее крымский гидрометцентр оповестил крымчан о приближении шторма. Так, во второй половине дня пятого апреля и в течение следующего дня в Крыму прогнозировалось усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с. В МЧС предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе природных пожаров.

Читайте: За неделю в Крыму потушили 106 пожаров

Последний наиболее крупный пожар произошел на территории Симферопольского лесничества в районе Долгоруковской яйлы в ноябре прошлого года. Тогда площадь пожара составила 52 гектара. В тушении принимали участие специализированная техника государственной лесной охраны, оборудованный водосливным устройством вертолет МИ-8 и многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Феодосии два месяца назад женщина пропала в свой день рождения. В Феодосии объявили розыск без вести пропавшей Елены Муратовой, которая в свой 41-й день рождения ушла из дома в неизвестном направлении и домой не вернулась.

Пятница, 3 апреля 2020: На севастопольской дороге возле Инкермана обнаружено тело мужчины. При въезде в Инкерман вчера, 2 апреля, на дороге было обнаружено тело мужчины.

Четверг, 2 апреля 2020: За сутки на дорогах Крыма погибли два человека. Два смертельных ДТП были зарегистрированы в Крыму за прошедшие сутки, оба в сельской местности.

Четверг, 2 апреля 2020: СМИ: следующая неделя тоже будет нерабочей. Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/pod-yaltoi-gorit-dva-gektara-lesa-129924/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции

В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

На севастопольском кладбище произошла странная история

На севастопольском кладбище произошла странная история

В Крыму волки задрали стадо коз

В Крыму волки задрали стадо коз

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля
СЮЖЕТ
Коронавирус

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.