Под Ялтой горит два гектара леса

В районе Большой Ялты загорелось два гектара леса. На месте пожара работает более 50 спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

«Загорелась лесная подстилка. Выехали силы Ялтинского горно-лесного природного заповедника, и силы МЧС по республике. Площадь пожара составляет около двух гектаров. Ведутся работы по его локализации. Всего в тушении пожара участвует 51 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС 38 человек и семь единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Ранее крымский гидрометцентр оповестил крымчан о приближении шторма. Так, во второй половине дня пятого апреля и в течение следующего дня в Крыму прогнозировалось усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с. В МЧС предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе природных пожаров.

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Последний наиболее крупный пожар произошел на территории Симферопольского лесничества в районе Долгоруковской яйлы в ноябре прошлого года. Тогда площадь пожара составила 52 гектара. В тушении принимали участие специализированная техника государственной лесной охраны, оборудованный водосливным устройством вертолет МИ-8 и многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

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