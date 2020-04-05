Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе на 5 апреля

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Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
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В инфекционной больнице находится 23 пациента. За минувшие сутки выписаны шесть человек, двое поступили.
С начала года под наблюдением находилось 4794 человека, 2963 снято с наблюдения по завершении карантинного периода.
Под наблюдением по месту жительства находится 1831 человек.
С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции.
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Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.
Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7 (8692) 227-227.
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