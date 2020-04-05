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Общество -> Погода в Крыму

На Крым надвигается шторм

Воскресенье
5 апреля 2020
15:24

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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5 апреля 2020


На Крым надвигается шторм

© Новости Крыма

Во второй половине дня пятого апреля и в течение следующего дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, который может привести к происшествиям на море и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает крымский главк МЧС РФ.

«Во второй половине дня и до конца суток 5 апреля, сутки 6 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с», - говорится в сообщении.

В связи с резким ухудшением погодных условий спасатели просят судоводителям воздержаться от выхода в море, крымчанам не выходить в горы и лес, не приближаться к крупным металлическим конструкциям, ветхим деревьям, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 марта

Также в течение этих двух дней возможны аварии на линиях электропередач и связи и пожары, предупредили в ведомстве.

Ранее в гидрометцентре Крыма отмечали, что рекорд скорости ветра поставил знаменитый шторм 11 ноября 2007 года, который захватил не только Крым, но и черноморское побережье Кавказа. Тогда сила ветра в Керчи достигала 32 м/с. В этом году в зимний период максимальный ветер зафиксировала керченская метеостанции Опасная - 27 м/с.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 14, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Пятница, 3 апреля 2020: Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в Крыму. Ночные заморозки до 6 градусов ниже нуля ожидаются в Крыму в ближайшие три дня.

Пятница, 3 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 1 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

 

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