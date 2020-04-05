На Крым надвигается шторм

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Во второй половине дня пятого апреля и в течение следующего дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, который может привести к происшествиям на море и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает крымский главк МЧС РФ.

«Во второй половине дня и до конца суток 5 апреля, сутки 6 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с», - говорится в сообщении.

В связи с резким ухудшением погодных условий спасатели просят судоводителям воздержаться от выхода в море, крымчанам не выходить в горы и лес, не приближаться к крупным металлическим конструкциям, ветхим деревьям, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Также в течение этих двух дней возможны аварии на линиях электропередач и связи и пожары, предупредили в ведомстве.

Ранее в гидрометцентре Крыма отмечали, что рекорд скорости ветра поставил знаменитый шторм 11 ноября 2007 года, который захватил не только Крым, но и черноморское побережье Кавказа. Тогда сила ветра в Керчи достигала 32 м/с. В этом году в зимний период максимальный ветер зафиксировала керченская метеостанции Опасная - 27 м/с.

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