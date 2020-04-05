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Минздрав в Крыму готов развернуть 950 коек для зараженных коронавирусом

Воскресенье
5 апреля 2020
10:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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5 апреля 2020


Минздрав в Крыму готов развернуть 950 коек для зараженных коронавирусом

© Новости Крыма

Министерство здравоохранения Республики Крым готово развернуть 950 коек для приема больных в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«У нас 288 коек – это 7-я горбольница (Симферополя) и общая готовность – 950 коек готовы развернуть, если ситуация выйдет из-под контроля», – сказал он, уточнив, что 14 коек зарезервировано в республиканской детской инфекционной больнице.

Министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов уточнил, что Симферопольская городская клиническая больница №7 полностью готова к приему больных. «Мы вчера развернули 7-ю городскую больницу. Она стоит абсолютно подготовленная, больных нет, персонал дежурный находится там, а основной персонал, который будет задействован – находится дома. Графики работы составлены», – сообщил Чемоданов.

Министр уточнил, что при единичных случаях заражения, больных будут распределять по мельцеровским боксам (изолированные боксы со специальной вентиляцией) в инфекционных отделениях.

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«В случае массовых поступлений, мы тотчас разворачиваем (койки) и боксированными машинами, перевозим больных – то есть разворачиваем в полном объеме работу 7-й городской больницы», – уточнил Чемоданов.

Также второй городской роддом Симферополя подготовили для приема рожениц, инфицированных коронавирусом, в том числе и из Севастополя.

В Крыму на утро 4 апреля выявлено 18 случаев заражения коронавирусом, два человека выздоровели. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением в республике находится 998 человек.

С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать, а также для помощи пожилым родственникам и поездки на дачу.

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