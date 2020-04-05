Медики хотят отправить в обсерватор экипаж яхты, прибывшей из Греции в Крым

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Экипаж яхты «Варвара», которая прибыла в Феодосию из порта Греции, должен быть отправлен в обсерватор для обследования на коронавирус.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«В Феодосии сейчас на причале стоит яхта «Варвара». Лица должны находиться под медицинским наблюдением. Яхта находилась на стоянке в Греции. То есть по протоколу сегодня они должны быть под медицинским наблюдением в условиях обсерватора, – рассказала Пеньковская. – Члены экипажа и капитан на берег не сходят, они стоят на стоянке. И они не находятся под медицинским наблюдением».

По ее словам, в течение суток должен решиться вопрос с обследованием членов экипажа яхты. «Завтра можно будет сказать более подробно о том, как эта ситуация разрешилась», – резюмировала Пеньковская.

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Ранее сегодня стало известно еще о двух случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее количество инфицированных возросло до 20, два человека уже выписаны из больниц.

С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать, а также для помощи пожилым родственникам и поездки на дачу. Нарушителей ограничительных мер полиция уже начала штрафовать.

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Сегодня : Четверть заразившихся коронавирусом не имеет симптомов. В России около 25% инфицированных коронавирусом не имеют никаких симптомов заражения.

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Сегодня : Минздрав в Крыму готов развернуть 950 коек для зараженных коронавирусом. Министерство здравоохранения Республики Крым готово развернуть 950 коек для приема больных в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса.