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Крымчан массово привлекают к ответственности за нарушения карантина

Воскресенье
5 апреля 2020
17:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020


Крымчан массово привлекают к ответственности за нарушения карантина

© 3dnews.ru

Крымские полицейские за прошедшие сутки привлекли к административной ответственности за нарушение карантина почти 90 человек.

Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в Республике Крым сообщил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

«По новой статье административного кодекса 20.6.1 за вчерашний день составлено 87 протоколов. В основном это Ялта, Алушта и Евпатория. Протокол составляется не сразу, мы предупреждаем, разъясняем. Если человек понимает и уходит домой либо прекращает прогулки, то мы к административной ответственности не привлекаем. 87 – это те лица, которые не пожелали (идти домой) и пришлось заставлять через привлечение к административной ответственности», – сказал Каранда.

Указанная статья введена в КоАП РФ 1 апреля. Согласно санкции статьи, нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 30 тыс рублей для граждан, от 10 до 50 тыс рублей – для должностных лиц, предприниматели без образования юрлица могут получить штраф до 50 тыс рублей, а юридическим лицам грозит штраф до 300 тыс рублей.

Читайте: Два нарушителя режима самоизоляции в Крыму помещены в обсерватор

Ранее сегодня стало известно еще о двух случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее количество инфицированных возросло до 20, два человека уже выписаны из больниц.

С 3 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать, а также для помощи пожилым родственникам и поездки на дачу. Нарушителей ограничительных мер полиция уже начала штрафовать.

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Сегодня: Узники севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд. Постояльцам отеля «Аквамарин» в Севастополе, превратившегося в потенциальный очаг заражения из-за визита гостьи из Великобритании, отключили отопление в номерах и требуют оплатить пребывание на карантине в столь шикарном месте.

Вчера: Полиция Крыма отправила по домам 427 пенсионеров. Больше четырех сотен крымчан из категории «65+» находились на улице вопреки Указу главы Республики Крым.

Вчера: Пьяный виновник ДТП в Севастополе пугал полицию спущенными штанами. В Севастополе пьяный нарушитель режима самоизоляции за рулем автомобиля врезался в две припаркованные машины, после чего вступил в перепалку с прибывшими сотрудниками полиции и показывал им различные обидные жесты – причем необязательно руками.

Вчера: Крымские спасатели уничтожили три взрывоопасные находки времен войны. Спасатели уничтожили три авиабомбы времен Второй мировой войны.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/krymchan-massovo-privlekajut-k-otvetstvennosti-za-narusheniya-karantina-129913/

 
 

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