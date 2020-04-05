Какой сегодня праздник 5 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020
© pixabay.com
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Русской нации
День Русской нации - неофициальный праздник, отмечаемый в годовщину Ледового побоища на Чудском озере.
Международный день супа (International Soup Day)
Фото pixabay.com
Суп – первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно – от латинского «suppa», что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако, суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом, в холодных странах и регионах, суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.
Никонов день
Народный праздник «Никонов день» отмечается 5 апреля (по старому стилю - 23 марта). В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры. Другие названия праздника: «День Никона», «Никон».
Также сегодня, 5 апреля, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобномученика Никона, епископа Сицилийского
- День принятия Степного Уложения Республики Калмыкия
- День геолога Украины
- День звона бубенцов на кошачьих ошейниках
- Праздник талой воды
- Праздник Даэны
- День детской йоги (Kids Yoga Day)
- День ходьбы на работу (Walk to Work Day) в США
- Праздник чистоты и ясности (Цин Мин) в Китае
- День карамели (National Caramel Day) в США
- День посадки деревьев в Южной Корее
- День детей в Палестине
- День глубокой пиццы по-чикагски (National Deep Dish Pizza Day) в США
Читайте: Какой сегодня праздник 2 апреля
- День батончиков с изюмом и пряностями (National Raisin and Spice Bar Day) в США
- День изучения дорожной карты (Read a Road Map Day) в США
Сегодня именины празднуют: Лука, Георгий, Василий, Пахом, Евсевий, Вассиан, Никон, Македон, Амфилохий, Кронид, Лидия, Феопрепий, Филит.
Что происходило 5 апреля в прошлые годы
1340 - арабский флот разбил испанскую эскадру в Гибралтарском проливе
1398 - немцы выбили пиратов (виталийских братьев) с острова Готланд
1453 - турецкий султан Мехмед II начал осаду Константинополя, который захватил в конце мая
1710 - Пылып Орлик в г. Бендеры подписал «Устав Войска Запорожского»
1793 - Жан-Поль Марат избран президентом якобинского клуба
1814 - после вступления войск союзниковРоссии, Пруссии, Австрии и Великобритании в Париж французский император Наполеон I отрекся от престола. Союзники сохранили за ним титул императора, отдали ему во владение остров Эльба
1818 - у Сантьяго (Чили) южноамериканские войска Хосе Марти разбили испанскую армию
1818 - в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда)
1843 - Гонконг объявлен владением Британии
1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры
1913 - Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», которая дала начало квантовой теории
1925 - Лазарь Каганович избран первым секретарем ЦК КП(б)У
1945 - начало грузинского восстания на острове Тексел
1961 - Президент США Джон Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы
1989 - Правительство Польши разрешило деятельность профсоюзного объединения «Солидарность»
1992 - В ходе боснийской войны началась осада Сараевосамая осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 апреля. Какие праздники будут завтра?
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Еще один крымчанин пытался сбежать в Украину, но попал в обсерватор. Еще одна гражданка пыталась выехать через границу, нарушив режим самоизоляции.
Вчера: Крымчане раскупают противочумные костюмы. Из-за коронавируса в Крыму увеличился спрос на противочумные костюмы (комплект одежды для защиты медиков от опасных инфекций), сказали в фирме «РРК-Крым», которая предоставляет средства защиты и профтехнику.
Вчера: Какой сегодня праздник 4 апреля. Сегодня, 4 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Пятница, 3 апреля 2020: Крымчанин вышел на прогулку с тигром во время карантина. Сообразительный житель Евпатории решил воспользоваться возможностью гулять в карантин с домашними животными и вышел на улицу с домашним «тигром».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/kakoi-segodnya-prazdnik-5-aprelya-129900/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Украина запустила Северо-Крымский канал
11:10 Еще один крымчанин пытался сбежать в Украину, но попал в обсерватор
10:39 В Севастополе ситуацию со спецпропусками довели до абсурда
10:04 В Крыму два новых контактных случая заражения коронавирусом
10:03 В Севастополе проходимка обобрала 27 горожан
10:00 Минздрав в Крыму готов развернуть 950 коек для зараженных коронавирусом
09:32 Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе на 5 апреля
09:16 Прилетающие в Крым граждане проходят температурный контроль в салоне самолетов
08:47 Четыре крупных торговых центра Крыма готовы снизить аренду для предпринимателей