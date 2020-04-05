Какой сегодня праздник 5 апреля

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Сегодня, 5 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Русской нации

День Русской нации - неофициальный праздник, отмечаемый в годовщину Ледового побоища на Чудском озере.

Международный день супа (International Soup Day)

Фото pixabay.com

Суп – первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно – от латинского «suppa», что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако, суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом, в холодных странах и регионах, суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.

Никонов день

Народный праздник «Никонов день» отмечается 5 апреля (по старому стилю - 23 марта). В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры. Другие названия праздника: «День Никона», «Никон».

Также сегодня, 5 апреля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобномученика Никона, епископа Сицилийского

- День принятия Степного Уложения Республики Калмыкия

- День геолога Украины

- День звона бубенцов на кошачьих ошейниках

- Праздник талой воды

- Праздник Даэны

- День детской йоги (Kids Yoga Day)

- День ходьбы на работу (Walk to Work Day) в США

- Праздник чистоты и ясности (Цин Мин) в Китае

- День карамели (National Caramel Day) в США

- День посадки деревьев в Южной Корее

- День детей в Палестине

- День глубокой пиццы по-чикагски (National Deep Dish Pizza Day) в США

Читайте: Какой сегодня праздник 2 апреля

- День батончиков с изюмом и пряностями (National Raisin and Spice Bar Day) в США

- День изучения дорожной карты (Read a Road Map Day) в США

Сегодня именины празднуют: Лука, Георгий, Василий, Пахом, Евсевий, Вассиан, Никон, Македон, Амфилохий, Кронид, Лидия, Феопрепий, Филит.

Что происходило 5 апреля в прошлые годы

1340 - арабский флот разбил испанскую эскадру в Гибралтарском проливе

1398 - немцы выбили пиратов (виталийских братьев) с острова Готланд

1453 - турецкий султан Мехмед II начал осаду Константинополя, который захватил в конце мая

1710 - Пылып Орлик в г. Бендеры подписал «Устав Войска Запорожского»

1793 - Жан-Поль Марат избран президентом якобинского клуба

1814 - после вступления войск союзниковРоссии, Пруссии, Австрии и Великобритании в Париж французский император Наполеон I отрекся от престола. Союзники сохранили за ним титул императора, отдали ему во владение остров Эльба

1818 - у Сантьяго (Чили) южноамериканские войска Хосе Марти разбили испанскую армию

1818 - в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда)

1843 - Гонконг объявлен владением Британии

1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры

1913 - Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», которая дала начало квантовой теории

1925 - Лазарь Каганович избран первым секретарем ЦК КП(б)У

1945 - начало грузинского восстания на острове Тексел

1961 - Президент США Джон Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы

1989 - Правительство Польши разрешило деятельность профсоюзного объединения «Солидарность»

1992 - В ходе боснийской войны началась осада Сараевосамая осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 апреля. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Еще один крымчанин пытался сбежать в Украину, но попал в обсерватор. Еще одна гражданка пыталась выехать через границу, нарушив режим самоизоляции.

Вчера : Крымчане раскупают противочумные костюмы. Из-за коронавируса в Крыму увеличился спрос на противочумные костюмы (комплект одежды для защиты медиков от опасных инфекций), сказали в фирме «РРК-Крым», которая предоставляет средства защиты и профтехнику.

Вчера : Какой сегодня праздник 4 апреля. Сегодня, 4 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Пятница, 3 апреля 2020 : Крымчанин вышел на прогулку с тигром во время карантина. Сообразительный житель Евпатории решил воспользоваться возможностью гулять в карантин с домашними животными и вышел на улицу с домашним «тигром».