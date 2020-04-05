Глава Роспотребназдора считает, что коронавирус развивается по оптимистичному сценарию

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, в России предусмотрено несколько сценариев с распространением COVID-19.
«У нас сегодня рассчитано несколько сценариев: и самый благоприятный – оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, потому что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые меры», - отметила Попова в эфире телеканала «Россия-1».Он пояснила, что за указанное время страна успела подготовиться к борьбе с инфекцией.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. Он предусматривает меры, которые поддержат экономику и торговую сферу во время пандемии. Кроме этого, согласно плану, Россия может использовать 300 млрд рублей из резерва на борьбу с коронавирусом, а также депортировать иностранцев, которые заражены COVID-19.
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2 апреля президент РФ Владимир Путин принял решение о продлении выходных дней до 30 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом.
По состоянию на 4 апреля, в России зарегистрировано более 4 тыс. случаев заболевания COVID-19. 333 человека выздоровели, 43 умерли. В Крыму на данный момент зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом. Двое выздоровели.
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