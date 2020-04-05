Еще один крымчанин пытался сбежать в Украину, но попал в обсерватор

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— На автомобильном пункте пропуска сегодня ночью гражданка, пересекшая границу РФ на территории Ростовской области, пыталась выехать в Украину, но в результате оказалась в обсерваторе. Составлены все необходимые документы, — рассказала Пеньковская.
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