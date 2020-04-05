Еще один крымчанин пытался сбежать в Украину, но попал в обсерватор

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Еще одна гражданка пыталась выехать через границу, нарушив режим самоизоляции.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— На автомобильном пункте пропуска сегодня ночью гражданка, пересекшая границу РФ на территории Ростовской области, пыталась выехать в Украину, но в результате оказалась в обсерваторе. Составлены все необходимые документы, — рассказала Пеньковская.

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