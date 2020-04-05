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До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Воскресенье
5 апреля 2020
12:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020


До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

© Новости Крыма

Соответствующий Указ до конца дня будет опубликован на портале правительства РК.

Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Сегодня основная задача – до 17.00 подготовить проект , до 21.00 Указ будет опубликован – имею ввиду порядок работы, кто будет вообще работать, кто не будет на следующую неделю. Ситуацию наблюдаем в динамике, смотрим, как развивается, в случае негативных изменений принимаем другие решения в сторону ужесточения и так далее. У нас с вами есть возможность индивидуально в каждом муниципальном образовании режим работы предприятий исходя из эпидемиологической обстановки. Сейчас анализируем практику всех субъектов РФ, кто, где и как запустил какие требования, — заявил Аксенов.

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Отдельно глава Крыма отметил строительную отрасль, ожидающую разрешения на продолжение работ.

— Если даже будет принято решение разрешить строителям в определенном порядке работать, это значит, что работодатель сбирает своим автобусом, транспортом всех сотрудников, никто шататься не будет по улицам, это не дает разрешение создавать столпотворение. Только забор всех из дома и отвоз домой, контроль, все работают на закрытой территории, — подчеркнул Аксенов.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/do-2100-budet-resheno-v-kakom-rezhime-krym-prozhivet-sledujushuju-nedelju-129914/

 
 

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