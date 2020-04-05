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Четыре крупных торговых центра Крыма готовы снизить аренду для предпринимателей

Воскресенье
5 апреля 2020
08:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020


Четыре крупных торговых центра готовы снизить аренду для предпринимателей, которые размещают свои магазины и торговые точки на их территории.

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

— В середине недели мы с руководством Министерства экономического развития Республики Крым по поручению первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова провели совещание в формате ВКС с представителями четырех крупнейших торговых центров Симферополя по поводу возможности снижения арендной платы для арендаторов торговых площадей в сложившихся условиях. «Южная галерея», «Меганом», «ФМ» и «Центрум» пошли навстречу в этом вопросе, — рассказала Ирина Кивико.

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Вице-премьер выразила благодарность руководителям торговых центров за то, что они согласились сотрудничать.

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