Четверть заразившихся коронавирусом не имеет симптомов

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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5 апреля 2020
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Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она пояснила, что те люди, у которых нет никаких симптомов, также являются носителями вируса.
«Цифры на вчерашний день - 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% - люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», - цитирует главного санитарного врача РИА Новости.
Ранее Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране развивается по оптимистичному сценарию. По ее словам, в предыдущие два месяца Россия успела подготовиться к борьбе с COVID-19.
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По состоянию на 4 апреля, в России зафиксировано более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Больше всего инфицированных находится в Москве. Там зарегистрировано более 3 тыс. случаев. В свою очередь в Крыму выявлено 18 больных COVID-19, двое из которых выписаны из больницы накануне.
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