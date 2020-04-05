Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей

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Правоохранители, находящиеся на пункте контроля на Крымском мосту, за прошедшие сутки не впустили в Крым семь автомобилей и не выпустили пять.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в Республике Крым сообщил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

«У нас снизилось пересечение Крымского моста. За вчерашний день к нам въехало 932 транспортных единиц, семь мы не пропустили на территорию Крыма по тем или иным причинам. Выехало с территории Крыма 1198 транспортных единиц, пять транспортных средств мы не выпустили в Краснодарский край», – сказал Каранда.

Он отметил, что за прошедшие сутки полицейские проверили более двух тысяч объектов, которые подлежат контролю, выявлено 24 нарушения. Шесть административных протоколов на объекты составлены. «681 лицо проверено, которые подлежат изоляции по предписанию Роспотребнадзора. Выявлено семь нарушителей, все они привлечены к административной ответственности, четыре из них направлены в обсерватор», – отметил Каранда.

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Ранее сегодня стало известно еще о двух случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее количество инфицированных возросло до 20, два человека уже выписаны из больниц.

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