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Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей

Воскресенье
5 апреля 2020
16:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
5 апреля 2020


Правоохранители, находящиеся на пункте контроля на Крымском мосту, за прошедшие сутки не впустили в Крым семь автомобилей и не выпустили пять.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в Республике Крым сообщил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

«У нас снизилось пересечение Крымского моста. За вчерашний день к нам въехало 932 транспортных единиц, семь мы не пропустили на территорию Крыма по тем или иным причинам. Выехало с территории Крыма 1198 транспортных единиц, пять транспортных средств мы не выпустили в Краснодарский край», – сказал Каранда.

Он отметил, что за прошедшие сутки полицейские проверили более двух тысяч объектов, которые подлежат контролю, выявлено 24 нарушения. Шесть административных протоколов на объекты составлены. «681 лицо проверено, которые подлежат изоляции по предписанию Роспотребнадзора. Выявлено семь нарушителей, все они привлечены к административной ответственности, четыре из них направлены в обсерватор», – отметил Каранда.

Читайте: Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом

Ранее сегодня стало известно еще о двух случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее количество инфицированных возросло до 20, два человека уже выписаны из больниц.

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Сегодня: В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников. Ьолее двух тысяч работников Крымской железной дороги отправили в отпуск в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавируса на территории республики.

Сегодня: Прилетающие в Крым граждане проходят температурный контроль в салоне самолетов. Пассажиры прибывающих в Крым самолетов проходят температурный контроль и анкетирование в салоне.

Вчера: Авиакомпании отменили около 100 рейсов в Крым. Российские авиакомпании отменили около сотни рейсов в Крым, которые должны были состояться в пятницу, субботу и в воскресенье.

Пятница, 3 апреля 2020: Больше половины автостанций Крыма прекратили работу. Больше половины автостанций и автовокзалов в Крыму прекратили работу.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/5/blokpost-na-mostu-za-sutki-v-krym-ne-propustili-sem-avtomobilei-129915/

 
 

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