За соблюдением режима самоизоляции в Крыму следит тысяча полицейских

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В Крыму для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на улицы выведено 1073 сотрудника полиции.

Об этом сообщил заместитель главы УМВД России по РК Александр Смаглин в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

«Проверили 2042 объекта, выявили 23, которые нарушали требования и работали. Повторно выявленных нет, по всем случаям материалы направлены в Роспотребнадзор для привлечения к ответственности. По месту жительства было проверено 799 человек, которые должны находиться в режиме самоизоляции. Нарушителей не выявлено», - сказал Александр Смаглин.

Однако, полицейские все же выявили подростков и пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции.

«Составили пять протоколов на родителей несовершеннолетних, которые продолжают гулять на улицах, со всеми проведены профилактические беседы. Поступило 36 сообщений о том, что продолжают работать объекты, которые не должны работать. По шести не подтвердилась информация, по 20 мы составили материалы, по остальным – документируем», - подытожил Александр Смаглин.

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Также он добавил, что более 1000 предписаний выдано пожилым людям, которые находились на улице. Смаглин подчеркнул, что всех выявленных на улицах пенсионеров, если они проживали недалеко от места, где их обнаруживали полицейские, отводили домой.

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