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В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым

Суббота
4 апреля 2020
08:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым

© Новости Крыма

Медицинские маски необходимо носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Маски не гарантируют защиту от коронавируса, поэтому не нужны здоровым людям.

Однако их наличие необходимо врачам, которые должны быть также обеспечены очками и перчатками. Язаревич напомнил, что нельзя пренебрегать и другими мерами предосторожности, например, частым мытьем рук.

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«Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других», — сказал эксперт.

По данным на 3 апреля, в России зарегистрировано 4 149 случаев заболевания COVID-19.

Таким образом, за последние сутки число зараженных возросло на 601. В Крыму число заболевших достигло 18 человек, в Севастополе – пять. Двое из них уже вылечились и будут выписаны из медучреждений республики в пятницу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму не выявлено новых зараженных коронавирусом. В республике за минувшие сутки не выявлено ни одного нового зараженного коронавирусом.

Вчера: В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19. В пятницу из медучреждений Крыма будут выписаны два человека, у которых ранее выявили коронавирус.

Вчера: В Крыму рассказали подробности о двух новых зараженных коронавирусом. Один из заболевших коронавиурсом в Крыму – местный житель, второй – москвич.

Вчера: Отдыхающие принесли в Крым новые случаи заражения коронавирусом. В Крыму официально подтверждены еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

 

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