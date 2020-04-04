В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым

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Медицинские маски необходимо носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Маски не гарантируют защиту от коронавируса, поэтому не нужны здоровым людям.

Однако их наличие необходимо врачам, которые должны быть также обеспечены очками и перчатками. Язаревич напомнил, что нельзя пренебрегать и другими мерами предосторожности, например, частым мытьем рук.

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«Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других», — сказал эксперт.

По данным на 3 апреля, в России зарегистрировано 4 149 случаев заболевания COVID-19.

Таким образом, за последние сутки число зараженных возросло на 601. В Крыму число заболевших достигло 18 человек, в Севастополе – пять. Двое из них уже вылечились и будут выписаны из медучреждений республики в пятницу.

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