В Симферополе стажер «комиссионки» обокрал работодателя

В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо из помещения комиссионного магазина тайно похитило имущество, а именно: часы, три мобильных телефона, ноутбук.

Причиненный ущерб составил порядка 70 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 23-летний местный житель.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный, проходя стажировку в данном торговом заведении, воспользовавшись доверием администрации, заново перезаложил товар и, составив новые договора комиссии, денежную разницу присвоил себе. Кроме того, нерадивый стажер также похитил наручные часы, стоимостью 10 тысяч рублей.

Все незаконно приобретенное он реализовал в поездке, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Читайте: В Симферополе конфликт двух ревнивцев вылился в поножовщину

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.«в» ч.2 ст.158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ч.2 ст.159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Крымчанин украл часы за 168 тысяч рублей и спустил деньги на ставки. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих золотых часов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Вчера : В Керчи задержан серийный похититель велосипедов. Керченскими оперативниками установлен подозреваемый в совершении серии краж двухколесного транспорта. На счету вора – семь велосипедов, в том числе детский, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Четверг, 2 апреля 2020 : В Симферополе злоумышленники вскрыли автомобиль, чтобы украсть пряники. В крымской столице ночью неизвестные разбили стекло у припаркованной на набережной Газели, чтобы украсть магнитофон, антирадар, зарядку и пряники.

Четверг, 2 апреля 2020 : Крымские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции задержали в Симферополе мужчину, который два года назад обманул пенсионерку на сумму более 1,5 млн рублей.