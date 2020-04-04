В Симферополе одну из центральных улиц закроют из-за «переремонта»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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Об этом сообщается на сайте администрации города.
С 3 по 4 апреля будет перекрыт участок от площади Советской до перекрестка с Архивным спуском. С 5 по 7 апреля ремонтные работы будут производиться на участке от перекрестка с Архивным спуском до улицы Павленко.
Общественный транспорт будет пущен в объезд, по улицам Жуковского, Горького, Менделеева, а в дальнейшем по Дыбенко и Долгоруковской.
Как ранее сообщалось, глава РК Сергей Аксенов заявил, что капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского в центре Симферополя не будет полностью оплачен, пока подрядчик не устранит допущенные нарушения.
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Капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе стартовал в середине августа 2019 года. К концу ноября подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальтобетона.
При этом глава администрации Симферополя Елена Проценко заявляла, что у специалистов нет претензий к качеству выполняемого капремонта объекта.
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Сегодня: В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах. На подъездах жилых домов и на столбах ЛЭП во дворах по улице Фадеева в Севастополе массово устанавливают камеры видеонаблюдения, сообщил города.
Сегодня: Сотрудница жилсервиса в Крыму заключила десятки фиктивных договоров. Бывшая начальница отдела МУП «Железнодорожный жилсервис» в Симферополе подозревается в ряде мошенничеств и заключении фиктивных договоров.
Сегодня: Крымчане уничтожили высаженные в рамках акции «Сад памяти» деревья сразу в нескольких городах. В рамках акции «Сад памяти» во всех регионах страны к 75-летию Победы высажено около 27 миллионов деревьев. Спустя две недели после закладки «Садов памяти» из нескольких городов поступили сообщения о краже саженцев. От вандалов пострадали зеленые зоны Симферополя, Судака, Феодосии.
Вчера: Керчанка не давала электромонтерам устранить аварию, опасаясь коронавируса. В Керчи «бдительная» гражданка не давала электромонтерам устранить опасную ситуацию. Без электроэнергии могли остаться более трех тысяч абонентов и объекты жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
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