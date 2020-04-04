В Симферополе одну из центральных улиц закроют из-за «переремонта»

С 3 по 7 апреля в Симферополе будет закрыт участок улицы Александра Невского из-за второй попытки сделать там ремонт.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

С 3 по 4 апреля будет перекрыт участок от площади Советской до перекрестка с Архивным спуском. С 5 по 7 апреля ремонтные работы будут производиться на участке от перекрестка с Архивным спуском до улицы Павленко.

Общественный транспорт будет пущен в объезд, по улицам Жуковского, Горького, Менделеева, а в дальнейшем по Дыбенко и Долгоруковской.

Как ранее сообщалось, глава РК Сергей Аксенов заявил, что капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского в центре Симферополя не будет полностью оплачен, пока подрядчик не устранит допущенные нарушения.

Читайте: Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами

Капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе стартовал в середине августа 2019 года. К концу ноября подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальтобетона.

При этом глава администрации Симферополя Елена Проценко заявляла, что у специалистов нет претензий к качеству выполняемого капремонта объекта.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах. На подъездах жилых домов и на столбах ЛЭП во дворах по улице Фадеева в Севастополе массово устанавливают камеры видеонаблюдения, сообщил города.

Сегодня : Сотрудница жилсервиса в Крыму заключила десятки фиктивных договоров. Бывшая начальница отдела МУП «Железнодорожный жилсервис» в Симферополе подозревается в ряде мошенничеств и заключении фиктивных договоров.

Сегодня : Крымчане уничтожили высаженные в рамках акции «Сад памяти» деревья сразу в нескольких городах. В рамках акции «Сад памяти» во всех регионах страны к 75-летию Победы высажено около 27 миллионов деревьев. Спустя две недели после закладки «Садов памяти» из нескольких городов поступили сообщения о краже саженцев. От вандалов пострадали зеленые зоны Симферополя, Судака, Феодосии.

Вчера : Керчанка не давала электромонтерам устранить аварию, опасаясь коронавируса. В Керчи «бдительная» гражданка не давала электромонтерам устранить опасную ситуацию. Без электроэнергии могли остаться более трех тысяч абонентов и объекты жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».