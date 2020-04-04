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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Симферополе одну из центральных улиц закроют из-за «переремонта»

Суббота
4 апреля 2020
09:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


С 3 по 7 апреля в Симферополе будет закрыт участок улицы Александра Невского из-за второй попытки сделать там ремонт.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

С 3 по 4 апреля будет перекрыт участок от площади Советской до перекрестка с Архивным спуском. С 5 по 7 апреля ремонтные работы будут производиться на участке от перекрестка с Архивным спуском до улицы Павленко.

Общественный транспорт будет пущен в объезд, по улицам Жуковского, Горького, Менделеева, а в дальнейшем по Дыбенко и Долгоруковской.

Как ранее сообщалось, глава РК Сергей Аксенов заявил, что капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского в центре Симферополя не будет полностью оплачен, пока подрядчик не устранит допущенные нарушения.

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Капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе стартовал в середине августа 2019 года. К концу ноября подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальтобетона.

При этом глава администрации Симферополя Елена Проценко заявляла, что у специалистов нет претензий к качеству выполняемого капремонта объекта.

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