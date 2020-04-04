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В Симеизе казаки в противогазах дезинфицируют общественные места

Суббота
4 апреля 2020
12:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


В Симеизе казаки в противогазах дезинфицируют общественные места

© Пресс-служба администрации Ялты

В пгт Симеиз казаки в противогазах провели дезинфекцию территории в местах массового скопления людей на улице Советской, сообщает администрация Ялты.

«Была проведена обработка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, металлических ограждений тротуаров, площадок дислокации мусорных контейнеров, территорий прилегающих к торговым объектам и иных мест массового скопления граждан. По мнению организаторов рейда, данные мероприятия дают возможность, снизить распространение вируса и должны проводиться постоянно», – говорится в сообщении.

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В Крыму под медицинским наблюдением находятся 2998 человек, из них под динамическим наблюдением на дому находится 2915 человек, в стационарах – 68 человек, изолировано в обсерваторы – 15 человек. Всего к пятнице, по данным Роспотребнадзора, выявлено 18 положительных случаев на COVID-19. В Севастополе – 5 случаев заражения коронавирусом.

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Сегодня: Появилось видео как в Крыму ловят нарушителей карантина. Сотрудники полиции на территории Республики Крым проводят рейды и контролируют выполнение требований карантина.

Сегодня: В Алуште мошенники пытались оформить недвижимость в собственность. Госкомрегистр Крыма пресек очередную попытку незаконного отчуждения объекта недвижимости в Алуште в пользу третьих лиц, сообщает пресс-служба Госкомитета.

Вчера: Казаки будут помогать полиции не пускать ялтинцев на набережную. Набережную Ялты оградили забором от желающих погулять во время режима всеобщей самоизоляции, пишет КП-Крым.

Вчера: Два нарушителя режима самоизоляции в Крыму помещены в обсерватор. Полицейские за прошедшие сутки выявили два факта нарушения режима самоизоляции.

 

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В Симеизе казаки в противогазах дезинфицируют общественные места

В Симеизе казаки в противогазах дезинфицируют общественные места

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В Симеизе казаки в противогазах дезинфицируют общественные места

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