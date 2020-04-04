В Севастополе выдали 14 тысяч пропусков для перемещения по городу

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В Севастополе выданы 14 тысяч пропусков для горожан, которые могут официально перемещаться по городу для работы.

Об этом заявили сегодня на внеочередном заседании правительства города.

Тем не менее, пока пропуска выданы еще далеко не всем, кому они необходимы. Из-за этого среди индивидуальных предпринимателей возникло непонимание. Многие устроили очереди в Единой дежурно-диспетчерской службы Севастополя, боясь, что не успеют получить пропуск и будут оштрафованы.

«Те, у кого есть право работать в эти дни, чьи предприятия сейчас не закрыты, спокойно перемещайтесь по городу и работайте. Рассчитываем на вашу ответственность, – сказал врио губернатора Михаил Развожаев. – Пропуска все получат – не надо никуда ездить, стоять в очередях. Все пропуска будут доставлены руководителям предприятий».

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Пока пропусками не обеспечены все работающие горожане, власти пообещали применять штрафные меры только к тем, кто очевидно по неуважительной причине нарушает режим самоизоляции – находится на улице не потому, что он едет с работы или на нее.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции будут варьироваться в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. В каждом случае будут разбираться индивидуально, почему человек находился на улице.

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