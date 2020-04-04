В Севастополе выдали 14 тысяч пропусков для перемещения по городу

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Об этом заявили сегодня на внеочередном заседании правительства города.
Тем не менее, пока пропуска выданы еще далеко не всем, кому они необходимы. Из-за этого среди индивидуальных предпринимателей возникло непонимание. Многие устроили очереди в Единой дежурно-диспетчерской службы Севастополя, боясь, что не успеют получить пропуск и будут оштрафованы.
«Те, у кого есть право работать в эти дни, чьи предприятия сейчас не закрыты, спокойно перемещайтесь по городу и работайте. Рассчитываем на вашу ответственность, – сказал врио губернатора Михаил Развожаев. – Пропуска все получат – не надо никуда ездить, стоять в очередях. Все пропуска будут доставлены руководителям предприятий».
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Пока пропусками не обеспечены все работающие горожане, власти пообещали применять штрафные меры только к тем, кто очевидно по неуважительной причине нарушает режим самоизоляции – находится на улице не потому, что он едет с работы или на нее.
Штрафы за нарушение режима самоизоляции будут варьироваться в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. В каждом случае будут разбираться индивидуально, почему человек находился на улице.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений. Севастопольцы не смогут получать посылки в почтовых отделениях города, пока действует режим абсолютной самоизоляции – эта услуга временно прекращена, сообщает пресс-служба правительства города.
Вчера: Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию. В правительстве Крыма сообщили о необходимости «срочного» проведения сессии крымского парламента для принятия решений относительно «обеспечения мер социальной поддержки» в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.
Вчера: В ЗАГСах Крыма временно регистрируют только рождения и смерти. Отделы ЗАГС Крыма переходят на особый режим работы. Приостановлены государственные регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме первичных регистраций актов о рождении и смерти, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.
Вчера: Расширен список организаций Крыма, которым разрешено работать в изоляции. Указ главы Республики Крым о введении режима повышенной готовности дополнили перечнем организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени.
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