В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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4 апреля 2020
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«Вводят концлагерь под шумок карантина: на каждый подъезд ставят камеру (реально на каждый), работают рабочие без масок, отказываются их надевать и представляют угрозу заражения окружающих. Это жесть, мы не хотим жить в концлагере», – написал на почту редакции житель город, который не назвал своего имени.
По указанному адресу журналисты встретили бригаду городского интернет-провайдера «Севстар», устанавливающую камеру на столбе ЛЭП. На каждом подъезде в трех домах уже установлены камеры с табличками «Мой двор». Видеонаблюдение для Вашей безопасности».
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«Уникальный сервис «Мой двор» позволяет в реальном времени наблюдать за важными зонами придомовой территории: детской площадкой, парковкой, въездом во двор, входом в подъезд и пользоваться архивом», – сообщается на сайте интернет-провайдера.
Поставщик услуги информирует, что у камер большой угол обзора – «без слепых зон», записи хранятся 7 дней и «их можно использовать как доказательства».
В феврале 2020 года в Ялте решили выделить миллионы рублей на установку камер видеонаблюдения.
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