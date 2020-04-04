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В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах

Суббота
4 апреля 2020
12:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах

© Крым.реалии

На подъездах жилых домов и на столбах ЛЭП во дворах по улице Фадеева в Севастополе массово устанавливают камеры видеонаблюдения, сообщил города.

«Вводят концлагерь под шумок карантина: на каждый подъезд ставят камеру (реально на каждый), работают рабочие без масок, отказываются их надевать и представляют угрозу заражения окружающих. Это жесть, мы не хотим жить в концлагере», – написал на почту редакции житель город, который не назвал своего имени.

По указанному адресу журналисты встретили бригаду городского интернет-провайдера «Севстар», устанавливающую камеру на столбе ЛЭП. На каждом подъезде в трех домах уже установлены камеры с табличками «Мой двор». Видеонаблюдение для Вашей безопасности».

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«Уникальный сервис «Мой двор» позволяет в реальном времени наблюдать за важными зонами придомовой территории: детской площадкой, парковкой, въездом во двор, входом в подъезд и пользоваться архивом», – сообщается на сайте интернет-провайдера.

Поставщик услуги информирует, что у камер большой угол обзора – «без слепых зон», записи хранятся 7 дней и «их можно использовать как доказательства».

В феврале 2020 года в Ялте решили выделить миллионы рублей на установку камер видеонаблюдения.

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