В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Симеизе казаки в противогазах дезинфицируют общественные места В Крыму не выявлено новых зараженных коронавирусом В Севастополе выдали 14 тысяч пропусков для перемещения по городу Экономисты рассказали что будет после коронавируса Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений

© Крым.реалии

На подъездах жилых домов и на столбах ЛЭП во дворах по улице Фадеева в Севастополе массово устанавливают камеры видеонаблюдения, сообщил города.

«Вводят концлагерь под шумок карантина: на каждый подъезд ставят камеру (реально на каждый), работают рабочие без масок, отказываются их надевать и представляют угрозу заражения окружающих. Это жесть, мы не хотим жить в концлагере», – написал на почту редакции житель город, который не назвал своего имени.

По указанному адресу журналисты встретили бригаду городского интернет-провайдера «Севстар», устанавливающую камеру на столбе ЛЭП. На каждом подъезде в трех домах уже установлены камеры с табличками «Мой двор». Видеонаблюдение для Вашей безопасности».

Читайте: Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами

«Уникальный сервис «Мой двор» позволяет в реальном времени наблюдать за важными зонами придомовой территории: детской площадкой, парковкой, въездом во двор, входом в подъезд и пользоваться архивом», – сообщается на сайте интернет-провайдера.

Поставщик услуги информирует, что у камер большой угол обзора – «без слепых зон», записи хранятся 7 дней и «их можно использовать как доказательства».

В феврале 2020 года в Ялте решили выделить миллионы рублей на установку камер видеонаблюдения.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Сотрудница жилсервиса в Крыму заключила десятки фиктивных договоров. Бывшая начальница отдела МУП «Железнодорожный жилсервис» в Симферополе подозревается в ряде мошенничеств и заключении фиктивных договоров.

Сегодня : В Симферополе одну из центральных улиц закроют из-за «переремонта». С 3 по 7 апреля в Симферополе будет закрыт участок улицы Александра Невского из-за второй попытки сделать там ремонт.

Сегодня : Крымчане уничтожили высаженные в рамках акции «Сад памяти» деревья сразу в нескольких городах. В рамках акции «Сад памяти» во всех регионах страны к 75-летию Победы высажено около 27 миллионов деревьев. Спустя две недели после закладки «Садов памяти» из нескольких городов поступили сообщения о краже саженцев. От вандалов пострадали зеленые зоны Симферополя, Судака, Феодосии.

Вчера : Керчанка не давала электромонтерам устранить аварию, опасаясь коронавируса. В Керчи «бдительная» гражданка не давала электромонтерам устранить опасную ситуацию. Без электроэнергии могли остаться более трех тысяч абонентов и объекты жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».