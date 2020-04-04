В российскую армию в Крыму весной призовут более 3000 новобранцев

В Крыму и Севастополе, несмотря на пандемию коронавируса в мире, начался весенний призыв.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота. Планируется, что этой весной в Вооруженные силы Российской Федерации будут призваны 3300 жителей полуострова.

«В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в регионе призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования. Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений», - сообщают в пресс-службе ЧФ.

Перед отправкой в часть все призванные получат новую форму и банковские карты, на которые будет перечисляться денежное довольствие.

Читайте: Спасатели прекратили искать пилота Су-27 в Черном море

При этом, как уточняют в ЧФ, основная часть крымских призывников будет проходить службу за пределами полуострова, в частях Южного военного округа. После прибытия они будут размещены в отдельных казармах на двухнедельный карантин, питание и обучение будет проходить отдельно от остальных военнослужащих. Три раза в сутки новобранцам будут мерить температуру. Призыв продлится до 15 июля.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Россия проводит масштабное учение авиации и сил ПВО в Крыму. Экипажи самолетов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа и боевыми расчетами дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», базирующимися в Крыму, проводят на полуострове двустороннее учение.

Среда, 1 апреля 2020 : В Крыму стало известно, каким будет военный призыв в условиях коронавируса. С 1 апреля в Крыму начинается призыв в российскую армию. В 2020-м эти мероприятия приходится откладывать из-за коронавируса: ЗАГСы временно не принимают заявления, Пенсионный фонд прекратил выдачу справок и консультирует только по телефону, а МФЦ открывает двери только для клиентов с талончиками.

Воскресенье, 29 марта 2020 : США использовали беспилотники для разведки у берегов Крыма. Военно-воздушные силы США провели разведывательный полет вдоль побережья Крыма.

Суббота, 28 марта 2020 : Спасатели прекратили искать пилота Су-27 в Черном море. Продолжавшиеся двое суток поиски пилота Су-27, потерпевшего крушение в Черном море, прекращены.