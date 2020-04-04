В Крыму не выявлено новых зараженных коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Симеизе казаки в противогазах дезинфицируют общественные места В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах В Севастополе выдали 14 тысяч пропусков для перемещения по городу Экономисты рассказали что будет после коронавируса Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений

В республике за минувшие сутки не выявлено ни одного нового зараженного коронавирусом.

Об этом заявила главный санитарный врач Республики Крым Наталья Пеньковская в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

«Сегодня один из тех дней, когда проводится максимальное тестирование и до 10 апреля у нас таких точек будет порядка четырех. За вчерашний день в лаборатории поступило около 500 анализов, из них на сегодня по 335 получен отрицательный результат, остальные пока в работе. Но максимальное количество исследований у нас будет на следующей неделе», - сказала Пеньковская.

По ее словам, улучшилась ситуация в аэропорту и на железной дороге.

«За последние два полностью отработан механизм досмотра в пунктах пропуска, все шероховатости, которые были в аэропорту и на железной дороге – улажены. Нет сбоев, и у всех меряют температуру, пассажиры заполняют анкеты. Сегодняшний поезд привез 74 человека на 17 вагонов», - сказала Наталья Пеньковская.

Читайте: В Крыму под наблюдением врачей находится больше 3000 человек

3 апреля в Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных - москвич, приехавший в Крым к родственникам, второй - житель полуострова. Всего в республике выявлено 18 случаев заболевания (еще 5 - в Севастополе). На 4 апреля в Крыму новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым. Медицинские маски необходимо носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет.

Вчера : В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19. В пятницу из медучреждений Крыма будут выписаны два человека, у которых ранее выявили коронавирус.

Вчера : В Крыму рассказали подробности о двух новых зараженных коронавирусом. Один из заболевших коронавиурсом в Крыму – местный житель, второй – москвич.

Вчера : Отдыхающие принесли в Крым новые случаи заражения коронавирусом. В Крыму официально подтверждены еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.