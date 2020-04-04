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Общество -> Ялтинский зоопарк и парк Тайган

В крымском «Тайгане» родились четверо белых львят

Суббота
4 апреля 2020
12:59

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


В парке львов «Тайган» Белогорского района Крыма вечером 2 апреля родились четверо белых львят.

Об этом рассказал владелец сафари-парка Олег Зубков.

«У нас два мальчика и две девочки, еще одна находится в беби-боксе – там нужна помощь. Это чистокровные львята, от чистокровных белых львов, которые находятся на экспозиции здесь», – рассказал Зубков в видеоролике на своем канале в youtube.

Он отметил, что в мире таких львов всего несколько сотен. «Но у нас регулярно, каждый год, рождаются белые львятки. Это хороший приплод, дай бог, чтобы все выжили», – сказал Зубков.

Читайте: Зубков выплатил крымским ветеринарам штрафов на два миллиона рублей

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 20 марта 2020: Зубков выплатил крымским ветеринарам штрафов на два миллиона рублей. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского парка львов «Тайган» Олег Зубков подсчитал сумму штрафов, которую он выплатил крымским ветеринарам за пять лет в ходе судебных разбирательств.

Вторник, 17 марта 2020: Зубков решил не открывать парк «Тайган» из-за короновируса. Ситуация с открытием белогорского парка львов «Тайган» оказалась под вопросом из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил собственник крымского сафари-парка Олег Зубков.

Пятница, 13 марта 2020: Зубков хочет обойти запрет на «прогулку со львами». Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщил, что хочет сертифицировать похожую на «Прогулку со львами» услугу под новым названием.

Среда, 11 марта 2020: Зубков проиграл апелляцию на отмену запрета прогулок со львами в «Тайгане». Краснодарский кассационный суд России отклонил апелляцию владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова на запрет предоставления услуги «Прогулки со львами».

 

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Ялтинский зоопарк и парк Тайган

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