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В Феодосии пенсионерам угрожают штрафами из-за нарушения режима самоизоляции

Суббота
4 апреля 2020
14:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


В Феодосии пенсионерам угрожают штрафами из-за нарушения режима самоизоляции

© Мэрия Феодосии

В Феодосии пенсионеры нарушают режим самоизоляции, сообщает администрация города.

«Сотрудниками управления муниципального контроля и управления городского развития администрации города Феодосии совместно с отделом МВД России по городу Феодосии ежедневно совершаются проверочные рейды по выявлению нарушений гражданами карантинного режима. Большинство нарушителей — это жители старше 65 лет, которые не могут указать вескую причину своего пребывания вне дома», – говорится в сообщении.

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В сообщении указано, что в ходе рейда с гражданами «ведется разъяснительная профилактическая работа, выписываются официальные предупреждения, которые при повторных нарушениях будут заменены штрафом».

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