В Феодосии пенсионерам угрожают штрафами из-за нарушения режима самоизоляции

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчанин пытался сбежать от самоизоляции в Херсонскую область Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек Россиянина оштрафовали в Крыму за самоизоляцию в палатке За соблюдением режима самоизоляции в Крыму следит тысяча полицейских Крымчане раскупают противочумные костюмы

© Мэрия Феодосии

В Феодосии пенсионеры нарушают режим самоизоляции, сообщает администрация города.

«Сотрудниками управления муниципального контроля и управления городского развития администрации города Феодосии совместно с отделом МВД России по городу Феодосии ежедневно совершаются проверочные рейды по выявлению нарушений гражданами карантинного режима. Большинство нарушителей — это жители старше 65 лет, которые не могут указать вескую причину своего пребывания вне дома», – говорится в сообщении.

Читайте: Как в Крыму ловят нарушителей карантина

В сообщении указано, что в ходе рейда с гражданами «ведется разъяснительная профилактическая работа, выписываются официальные предупреждения, которые при повторных нарушениях будут заменены штрафом».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Пьяный виновник ДТП в Севастополе пугал полицию спущенными штанами. В Севастополе пьяный нарушитель режима самоизоляции за рулем автомобиля врезался в две припаркованные машины, после чего вступил в перепалку с прибывшими сотрудниками полиции и показывал им различные обидные жесты – причем необязательно руками.

Сегодня : Крымские спасатели уничтожили три взрывоопасные находки времен войны. Спасатели уничтожили три авиабомбы времен Второй мировой войны.

Сегодня : Россиянина оштрафовали в Крыму за самоизоляцию в палатке. Транспортные полицейские выявили на евпаторийском пляже жившего там в палатке жителя Пермского края и привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Сегодня : За соблюдением режима самоизоляции в Крыму следит тысяча полицейских. В Крыму для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на улицы выведено 1073 сотрудника полиции.