В Феодосии пенсионерам угрожают штрафами из-за нарушения режима самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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© Мэрия Феодосии
«Сотрудниками управления муниципального контроля и управления городского развития администрации города Феодосии совместно с отделом МВД России по городу Феодосии ежедневно совершаются проверочные рейды по выявлению нарушений гражданами карантинного режима. Большинство нарушителей — это жители старше 65 лет, которые не могут указать вескую причину своего пребывания вне дома», – говорится в сообщении.
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В сообщении указано, что в ходе рейда с гражданами «ведется разъяснительная профилактическая работа, выписываются официальные предупреждения, которые при повторных нарушениях будут заменены штрафом».
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