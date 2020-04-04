В Феодосии два месяца назад женщина пропала в свой день рождения

В Феодосии объявили розыск без вести пропавшей Елены Муратовой, которая в свой 41-й день рождения ушла из дома в неизвестном направлении и домой не вернулась.

Об этом сообщает управление МВД России в Крыму.

«На вид: 40 лет, рост примерно 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые до плеч, глаза серые, уши прилегающие. Была одета: шапка синего цвета с надписью «Адидас», болоньевая куртка синего цвета, брюки черного цвета», – говорится в сообщении.

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Полиция уточняет, что все, кому что-либо известно о местонахождении Елены Муратовой, должны сообщить об этом правоохранителям.

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