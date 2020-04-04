В Феодосии два месяца назад женщина пропала в свой день рождения

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщает управление МВД России в Крыму.
«На вид: 40 лет, рост примерно 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые до плеч, глаза серые, уши прилегающие. Была одета: шапка синего цвета с надписью «Адидас», болоньевая куртка синего цвета, брюки черного цвета», – говорится в сообщении.
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Полиция уточняет, что все, кому что-либо известно о местонахождении Елены Муратовой, должны сообщить об этом правоохранителям.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: На севастопольской дороге возле Инкермана обнаружено тело мужчины. При въезде в Инкерман вчера, 2 апреля, на дороге было обнаружено тело мужчины.
Четверг, 2 апреля 2020: За сутки на дорогах Крыма погибли два человека. Два смертельных ДТП были зарегистрированы в Крыму за прошедшие сутки, оба в сельской местности.
Четверг, 2 апреля 2020: СМИ: следующая неделя тоже будет нерабочей. Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей.
Среда, 1 апреля 2020: В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти». Около 20 деревьев, высаженных в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» в Судаке, похитили.
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