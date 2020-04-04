В Алуште мошенники пытались оформить недвижимость в собственность

Госкомрегистр Крыма пресек очередную попытку незаконного отчуждения объекта недвижимости в Алуште в пользу третьих лиц, сообщает пресс-служба Госкомитета.

В комитет обратились двое граждан с заявлениями о госрегистрации права и перехода права собственности на нежилое помещение площадью порядка 350 кв. м в Алуште. Среди документов был предоставлен договор купли-продажи нежилых встроенных помещений, якобы составленный в 2012 году. При этом в заключительных положениях договора в части внесения удостоверительной подписи значился период конца 2020 года. В ходе правовой экспертизы был выявлен ряд других несоответствий в документах.

— К примеру, в прилагаемой доверенности полномочия представителя на подачу заявления об отчуждении имущества не были прописаны. При этом по доверенности представителю доверителя дано право на получение дубликата данного договора, удостоверенного частным нотариусом Симферопольского городского нотариального округа АРК в Украине. Специалисты нашего ведомства не раз сталкивались с подобными случаями, когда, как говорится, руками регистраторов прав мошенники пытаются незаконно завладеть чужой недвижимостью. Материалы дела мы передадим в правоохранительные органы для принятия мер реагирования, — рассказал глава Госкомрегистра Александр Спиридонов.

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