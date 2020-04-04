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Украина запустила Северо-Крымский канал

Суббота
4 апреля 2020
16:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


Украина запустила Северо-Крымский канал

© Крым.реалии

В Херсонской облгосадминистрации сообщают о наполнении Северо-Крымского канала и заверили, что в Крым вода по каналу не поступает.

«Был осуществлен обзор гидротехнического сооружения в Каланчацком районе, который на период временной оккупации (Крыма) перекрывает Северо-Крымский канал. Как сообщили в управлении Северо-Крымского канала, с 11 марта началось наполнение канала днепровской водой. По состоянию на 3 апреля русло ПКК на территории Херсонской области заполнено до рабочих уровней, обеспечено наполнение Александровского и Перекопского каналов, а также межхозяйственных сетей», – сказано в сообщении на сайте ОГА 4 апреля.

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу «Право на власть» утверждал, что его Кабмин «не перекроет воду для украинцев в Крыму» и заявил, что неподача воды «приведет к гуманитарной катастрофе».

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Позднее он написал в Facebook, что украинская власть «не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова», потому что «невозможно по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы (России)».

В запрещенном в России Меджлисе крымскотатарского народа считают, что заявление премьер-министра Украины о возможной подаче воды в Крым является «подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией Крыма».

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина рассматривает вопрос подачи воды в Крым «как орудие шантажа». 10 марта он указал крымчанам на экономию воды в условиях отсутствия водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу.

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