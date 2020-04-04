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Власть -> Коммунальное хозяйство

Сотрудница жилсервиса в Крыму заключила десятки фиктивных договоров

Суббота
4 апреля 2020
11:45

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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4 апреля 2020


Бывшая начальница отдела МУП «Железнодорожный жилсервис» в Симферополе подозревается в ряде мошенничеств и заключении фиктивных договоров.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по РК и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в значительном размере). Идет расследование. 

Следственным отделом по Железнодорожному району Симферополя установлено, что в период с августа 2016 по август 2019 годов действующая на тот момент начальница отдела МУП «Железнодорожный жилсервис» заключила 31 фиктивный договор по обслуживанию домов, расположенных на вверенной территории.

Договоры оформлялись начальницей отдела с третьими лицами - ее родственниками или знакомыми, которые не были осведомлены о незаконной деятельности. Вместе с тем начальница отдела знала, что работы ранее выполнялись силами сотрудников МУПа, а также лицами, в отношении которых было избрано наказание в виде исправительных, обязательных или принудительными работ, и направленных в МУП для этих целей.

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В результате мошеннических действий муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей, из которых около 1 миллиона было присвоено подозреваемой.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю.

Правоохранители выясняют обстоятельства всех эпизодов дела, назначены соответствующие экспертизы.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/4/sotrudnitsa-zhilservisa-v-krymu-zakljuchila-desyatki-fiktivnyh-dogovorov-129872/

 
 

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