Сотрудница жилсервиса в Крыму заключила десятки фиктивных договоров

Бывшая начальница отдела МУП «Железнодорожный жилсервис» в Симферополе подозревается в ряде мошенничеств и заключении фиктивных договоров.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по РК и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в значительном размере). Идет расследование.

Следственным отделом по Железнодорожному району Симферополя установлено, что в период с августа 2016 по август 2019 годов действующая на тот момент начальница отдела МУП «Железнодорожный жилсервис» заключила 31 фиктивный договор по обслуживанию домов, расположенных на вверенной территории.

Договоры оформлялись начальницей отдела с третьими лицами - ее родственниками или знакомыми, которые не были осведомлены о незаконной деятельности. Вместе с тем начальница отдела знала, что работы ранее выполнялись силами сотрудников МУПа, а также лицами, в отношении которых было избрано наказание в виде исправительных, обязательных или принудительными работ, и направленных в МУП для этих целей.

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В результате мошеннических действий муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей, из которых около 1 миллиона было присвоено подозреваемой.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю.

Правоохранители выясняют обстоятельства всех эпизодов дела, назначены соответствующие экспертизы.

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