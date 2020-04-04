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Россиянина оштрафовали в Крыму за самоизоляцию в палатке

Суббота
4 апреля 2020
15:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


Транспортные полицейские выявили на евпаторийском пляже жившего там в палатке жителя Пермского края и привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«Мужчина 1978 года рождения прибыл в середине марта на автобусе в Севастополь и приобрел оборудование для отдыха и проживания. Затем отправился путешествовать. Некоторое время отдыхал в Сочи и на территории Краснодарского края, а потом вернулся в Крым. Путешественник передвигался на такси с прицепным устройством, так как благоустроенная палатка имела значительный вес и размер. На пляже Евпатории он разместил ее для дальнейшего проживания до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции», – говорится в сообщении.

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Как уточнили в ведомстве, нарушитель выявлен накануне при патрулировании береговой линии Черного моря. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Сегодня состоялось рассмотрение административного материала. В результате мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс рублей.

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