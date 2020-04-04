Пьяный виновник ДТП в Севастополе пугал полицию спущенными штанами

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В Севастополе пьяный нарушитель режима самоизоляции за рулем автомобиля врезался в две припаркованные машины, после чего вступил в перепалку с прибывшими сотрудниками полиции и показывал им различные обидные жесты – причем необязательно руками.

Затем нарушитель карантинных мер и общественного порядка попытался вступить в бой с полицией и был гуманно нейтрализован вместе со своим автомобилем.

Такие интересные события, скрасившие однообразные будни нерабочей недели, смогли наблюдать в пятницу, 3 апреля, жители дома №97 по ул.Хрусталева.

«Сегодня, 3 апреля, когда в городе объявлены жесткие меры самоизоляции, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП во дворе дома», – сообщили ForPost очевидцы.

Удалось выяснить некоторые подробности. Потенциальная пьяная угроза эпидембезопасности въехала во двор и, по-видимому, пыталась парковаться. Этот процесс закончился столкновением с одной машиной, которая, в свою очередь, ударила еще одну.

Прибывший на место патруль ДПС ситуацию, по словам очевидцев, полностью урегулировать не смог. Нарушитель, недовольный начавшейся эвакуацией своей машины, начал бегать по двору, показывая сотрудникам разные обидные жесты и всячески мешать законным действиям.

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После чего решил не ограничиваться аллегориями, попытался снять штаны и продемонстрировать полиции весь спектр своих возможностей, а затем начал физически препятствовать сотрудникам исполнять свои обязанности.

«На место ДТП прибыло 3 патруля ДПС. После многочисленных оскорблений в адрес сотрудников, пьяного дебошира заковали в наручники и усадили в патрульный автомобиль. Машину виновника ДПС увез эвакуатор», – подвел итоги противостояния очевидец.

В УМВД по Севастополю подтвердили факт ДТП во дворе дома №97 по ул.Хрусталева. Нарушитель был задержан, в отношении него, с учетом езды в нетрезвом состоянии и последовавших аварий, был составлен протокол. Ведется проверка произошедшего.

Нельзя исключать, что список правонарушений пополнится еще и сопротивлением сотрудникам полиции.

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