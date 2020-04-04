Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 4 апреля.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 67 процентов. Ветер северо-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 14, ближайшей ночью от 3 до 9 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 62 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 69 процентов. Ветер юго-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 63 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 70 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 63 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 6 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 73 процентов. Ветер восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 13, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 67 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 4 до 9 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 9, в Малореченском - 9, в Николаевке - 9, в Саках - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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