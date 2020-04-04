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Появилось видео как в Крыму ловят нарушителей карантина

Суббота
4 апреля 2020
08:52

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


Появилось видео как в Крыму ловят нарушителей карантина

© Новости Крыма

Сотрудники полиции на территории Республики Крым проводят рейды и контролируют выполнение требований карантина.

Полицейские во взаимодействии с иными заинтересованными ведомствами контролируют временное приостановление деятельности досуговых учреждений, торговых центров и иных мест, не связанных с торговлей продуктами питания и товарами первой необходимости.

«Кроме того, сотрудники органов внутренних дел проводят широкомасштабную профилактическую работу с населением: на улицах и в общественных местах стражи порядка выписывают официальные предупреждения пожилым гражданам старше 65 лет, которых призывают находиться по месту жительства», - сообщают в пресс-службе МВД по РК.

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Также с помощью рейдов выявляются дети и подростки, находящиеся на улице без сопровождения взрослых.

В полиции напоминают, что в рамках введенных карантинных мероприятий нахождение в общественных местах для некоторых категорий граждан временно ограничено.

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