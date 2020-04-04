Полиция Крыма отправила по домам 427 пенсионеров

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Больше четырех сотен крымчан из категории «65+» находились на улице вопреки Указу главы Республики Крым.

Об этом замминистра внутренних дел по Республике Крым Александр Смаглин сообщил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— 427 предписаний выдано пожилым людям, тех, которые находились рядом, сопроводили домой, объяснили, что нарушать режим не надо, — доложил Смаглин.

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Также сотрудники правоохранительных органов за последние сутки составили 5 протоколов на родителей несовершеннолетних, гуляющих по улице в нарушение режима самоизоляции. Кроме того, полиция проверила 2042 объекта, выявлено 23 нарушения – материалы по работающим во время карантина организациям направлены в Роспотребнадзор для привлечения к ответственности.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера : Крымские спасатели уничтожили три взрывоопасные находки времен войны. Спасатели уничтожили три авиабомбы времен Второй мировой войны.

Вчера : Россиянина оштрафовали в Крыму за самоизоляцию в палатке. Транспортные полицейские выявили на евпаторийском пляже жившего там в палатке жителя Пермского края и привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Вчера : За соблюдением режима самоизоляции в Крыму следит тысяча полицейских. В Крыму для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на улицы выведено 1073 сотрудника полиции.