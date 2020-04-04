Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчанин пытался сбежать от самоизоляции в Херсонскую область Россиянина оштрафовали в Крыму за самоизоляцию в палатке За соблюдением режима самоизоляции в Крыму следит тысяча полицейских В Феодосии пенсионерам угрожают штрафами из-за нарушения режима самоизоляции Крымчане раскупают противочумные костюмы

Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек

Суббота
4 апреля 2020
17:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек

© Новости Крыма

За последние сутки в Крыму под наблюдение из-за коронавирусной инфекции попали 82 человека.

Об этом рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции 3 039 человек, за последние сутки снято с наблюдения 39 человек, поставлено – 82. Под динамическим наблюдением – 2 957 человек. В обсерваторе – 15. Двоих вчера выписали», - сказал министр.

Он добавил, что среди заболевших COVID-19 нет пациентов в тяжелом состоянии. Все они обеспечены медикаментами и получают должное лечение.

Читайте: Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами

3 апреля в Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных - москвич, приехавший в Крым к родственникам, второй - житель полуострова. Всего в республике выявлено 18 случаев заболевания.

На 4 апреля в Крыму новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчанин пытался сбежать от самоизоляции в Херсонскую область. Житель Крыма пытался проехать на материковую Украину, несмотря на то, что ему предписано находиться дома в режиме самоизоляции.

Сегодня: В Крыму не выявлено новых зараженных коронавирусом. В республике за минувшие сутки не выявлено ни одного нового зараженного коронавирусом.

Сегодня: В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым. Медицинские маски необходимо носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет.

Вчера: В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19. В пятницу из медучреждений Крыма будут выписаны два человека, у которых ранее выявили коронавирус.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/4/pod-meditsinskim-nabljudeniem-v-krymu-ostajutsya-bolee-3000-chelovek-129888/

 
 

Проблемы здравоохранения

Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек

Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек

В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым

В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым

В Крыму рассказали подробности о двух новых зараженных коронавирусом

В Крыму рассказали подробности о двух новых зараженных коронавирусом

Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами

Дерматолог рассказал, как не погубить руки дезинфицирующими средствами

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек
СЮЖЕТ
Коронавирус

Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.