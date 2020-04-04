Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
«На сегодняшний день в Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции 3 039 человек, за последние сутки снято с наблюдения 39 человек, поставлено – 82. Под динамическим наблюдением – 2 957 человек. В обсерваторе – 15. Двоих вчера выписали», - сказал министр.
Он добавил, что среди заболевших COVID-19 нет пациентов в тяжелом состоянии. Все они обеспечены медикаментами и получают должное лечение.
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3 апреля в Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных - москвич, приехавший в Крым к родственникам, второй - житель полуострова. Всего в республике выявлено 18 случаев заболевания.
На 4 апреля в Крыму новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
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Сегодня: Крымчанин пытался сбежать от самоизоляции в Херсонскую область. Житель Крыма пытался проехать на материковую Украину, несмотря на то, что ему предписано находиться дома в режиме самоизоляции.
Сегодня: В Крыму не выявлено новых зараженных коронавирусом. В республике за минувшие сутки не выявлено ни одного нового зараженного коронавирусом.
Сегодня: В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым. Медицинские маски необходимо носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет.
Вчера: В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19. В пятницу из медучреждений Крыма будут выписаны два человека, у которых ранее выявили коронавирус.
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