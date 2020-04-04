Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек

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За последние сутки в Крыму под наблюдение из-за коронавирусной инфекции попали 82 человека.

Об этом рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции 3 039 человек, за последние сутки снято с наблюдения 39 человек, поставлено – 82. Под динамическим наблюдением – 2 957 человек. В обсерваторе – 15. Двоих вчера выписали», - сказал министр.

Он добавил, что среди заболевших COVID-19 нет пациентов в тяжелом состоянии. Все они обеспечены медикаментами и получают должное лечение.

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3 апреля в Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных - москвич, приехавший в Крым к родственникам, второй - житель полуострова. Всего в республике выявлено 18 случаев заболевания.

На 4 апреля в Крыму новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

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Сегодня : В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым. Медицинские маски необходимо носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет.

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