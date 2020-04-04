Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений

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Севастопольцы не смогут получать посылки в почтовых отделениях города, пока действует режим абсолютной самоизоляции – эта услуга временно прекращена, сообщает пресс-служба правительства города.

При этом пенсии и социальные пособия, получаемые в отделениях связи, будут доставлять на дом получателям.

Принимать почтовые отправления продолжат пять отделений по следующим адресам:

- ул. Героев Севастополя, 27 - режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб – с 8.00 до 14.00;

- пл. Захарова, 4 – режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб – с 8.00 до 14.00;

- ул. Большая Морская/Сергеева - Ценского 21/16 – режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 16.00, без перерыва. Сб с 8.00 до 15.00, вс – выходной;

- ПОР, 89 – режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб с 8.00 до 14.00, Вс – выходной;

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- ул. Невского, 5 - режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб – с 8.00 до 15.00, вс – выходной;

Как уточняется, на период действия карантина почтовые отправления (письма, бандероли, секограммы, мелкие пакеты, мешки «М», посылки и отправления EMS) будут храниться в течение 60 дней.

Отправления из разряда «Судебное» и «Административное» хранятся в отделении 7 дней, неврученные на дому будут выдаваться по предварительному звонку в почтовом отделении.

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