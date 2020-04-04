Почта Севастополя прекращает выдачу отправлений

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Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
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При этом пенсии и социальные пособия, получаемые в отделениях связи, будут доставлять на дом получателям.
Принимать почтовые отправления продолжат пять отделений по следующим адресам:
- ул. Героев Севастополя, 27 - режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб – с 8.00 до 14.00;
- пл. Захарова, 4 – режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб – с 8.00 до 14.00;
- ул. Большая Морская/Сергеева - Ценского 21/16 – режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 16.00, без перерыва. Сб с 8.00 до 15.00, вс – выходной;
- ПОР, 89 – режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб с 8.00 до 14.00, Вс – выходной;
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- ул. Невского, 5 - режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб – с 8.00 до 15.00, вс – выходной;
Как уточняется, на период действия карантина почтовые отправления (письма, бандероли, секограммы, мелкие пакеты, мешки «М», посылки и отправления EMS) будут храниться в течение 60 дней.
Отправления из разряда «Судебное» и «Административное» хранятся в отделении 7 дней, неврученные на дому будут выдаваться по предварительному звонку в почтовом отделении.
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