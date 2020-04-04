Крымские спасатели уничтожили три взрывоопасные находки времен войны

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Взрывоопасные предметы был извлечены, транспортированы и уничтожены специальном полигоне, сообщили в персс-службе МЧС РК.
Так, вчера были обезврежены взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны: 1 авиационная бомба-АО-10 и 1 фугасная авиационная бомба ФАБ-50, обнаруженная возле с с. Курортное Ленинского р-на; 1 осколочная бомба SD-1, обнаруженная в г. Керчь.
Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
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Взрывоопасные предметы был извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.
— Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в МЧС.
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