Крымчанин пытался сбежать от самоизоляции в Херсонскую область

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Житель Крыма пытался проехать на материковую Украину, несмотря на то, что ему предписано находиться дома в режиме самоизоляции.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«У нас вчера на пункте пропуска через границу еще один гражданин нарушил режим самоизоляции, нами был составлен протокол по измененному КоАП. Он помещен в обсерватор», – сообщила Пеньковская.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора попросила ускорить развертывание обсерватора в Ялте. Кроме того, по ее словам, полностью отработан механизм проверки граждан и составления анкет на пунктах пропуска – на Крымском мосту, на железнодорожных вокзалах и аэропорту.

«Что показывает анкетирование на мосту, аэропорту и автомобильные пункты пропуска: 24% лиц, которые въезжают, едут в Симферополь, 12% – Ялта и Алушта, 12% – Евпатория. Нам понятен поток. В основном – это жители Москвы и Московской области, которые едут к родственникам, либо имеющие свое жилье», – рассказала она.

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Также врачи вышли на максимальный уровень проведения тестирования на коронавирус – в день проводится несколько сотен анализов.

«Сегодня один из тех дней, когда (проводится) максимальное тестирование. За вчерашний день в лабораторию поступило более 500 анализов, из них по 335 получены отрицательные результаты, остальные идут в работе. Наплыв у нас будет еще на следующей неделе», – сообщила Пеньковская.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Под медицинским наблюдением в Крыму остаются более 3000 человек. За последние сутки в Крыму под наблюдение из-за коронавирусной инфекции попали 82 человека.

Сегодня : В Крыму не выявлено новых зараженных коронавирусом. В республике за минувшие сутки не выявлено ни одного нового зараженного коронавирусом.

Сегодня : В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым. Медицинские маски необходимо носить только больным людям и тем, кто ухаживает за зараженными, поэтому необходимости в их массовом распространении нет.

Вчера : В Минздраве Крыма сообщили о выписке двух выздоровевших от COVID-19. В пятницу из медучреждений Крыма будут выписаны два человека, у которых ранее выявили коронавирус.