Крымчане уничтожили высаженные в рамках акции «Сад памяти» деревья сразу в нескольких городах

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В рамках акции «Сад памяти» во всех регионах страны к 75-летию Победы высажено около 27 миллионов деревьев. Спустя две недели после закладки «Садов памяти» из нескольких городов поступили сообщения о краже саженцев. От вандалов пострадали зеленые зоны Симферополя, Судака, Феодосии.

В крымской столице в рамках акции высадили более 200 саженцев крымской сосны, клена и фруктовых деревьев. В настоящее время украдено пять пихт, которые посадили у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан «Скорбящая» по ул. Маршала Жукова. Глава администрации Симферополя Елена Проценко пообещала усилить меры защиты мемориального объекта:

— Это уже не первый факт кражи зеленых насаждений. Уверена, что все виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Мы работаем над вопросом установки камер видеонаблюдения, чтобы максимально оперативно устанавливать преступников. Обращаюсь ко всем горожанам с призывом — проявлять гражданскую сознательность, оказывать содействие правоохранительным органам, информировать о возможно известных фактах краж.

На инциденты остро отреагировал участник акции ветеран войны Владимир Новохатский.

— Я хочу, чтобы люди знали правду о том, какой ценой мы отстояли Победу. А то, что сейчас пытаются извратить данные о самой кровопролитной войне, унесшей 27 миллионов жизней со стороны Советского Союза, ужасно. Люди не ценят память. Больно видеть такое, — сказал он.

С вандализмом столкнулись и в Судаке, где во время акции «Сады Памяти» высадили около 500 деревьев на ул. Коммунальная, Инициативных, а также у Стелы Освобождения. Не досчитались 22 кипарисов.

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— Я потрясен цинизмом людей, которые это сделали. Мало того, что речь идет о преступлении -краже, но украдены деревья, высаженные в память о погибших в боях Великой Отечественной войны. Считаю это недопустимым и надеюсь, что правоохранителям удастся найти и привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона, — заявил глава администрации Судака Игорь Степиков.

В городе воинской славы Феодосии также отметились вандалы. Здесь 18 марта ветераны, юнармейцы и активисты посадили 170 деревьев. Сотрудники муниципального предприятия «Городское благоустройство», которые ухаживают за новой зеленой зоной, обнаружили пропажу 10 вишен и ясеня.

— Мы возмущаемся, когда говорим о разбитых скамейках, об украденных цветах на клумбах города, называем это вандализмом. Но когда дело доходит до кражи высаженных деревьев, символизирующих нашу благодарную память о погибших бойцах, которые свою жизнь положили на алтарь Победы и дали возможность нам сегодня жить, учиться, развиваться — это уже кощунство. Наш общий долг найти укравших деревья и привлечь их к ответственности, -подчеркнул глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

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