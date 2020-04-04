Крымчане раскупают противочумные костюмы

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Из-за коронавируса в Крыму увеличился спрос на противочумные костюмы (комплект одежды для защиты медиков от опасных инфекций), сказали в фирме «РРК-Крым», которая предоставляет средства защиты и профтехнику.

По словам сотрудника компании, помимо медучреждений, костюмы покупают и обычные люди (в количестве до 50 штук).

Сотрудник сети магазинов медтехники «Доброта» (Крым) рассказал, что у них противочумных костюмов «нет уже недели три».

«У нас в наличии было несколько штук, их какая-то фирма купила», — добавил работник «Доброты».

Противочумные костюмы необходимы медработникам, которые непосредственно контактируют с больными или с подозреваемыми на коронавирус, остальным они ни к чему, считает врач севастопольской поликлиники №4 Лилия Байрамова.

«Я считаю, что нет никакой необходимости обычным людям, которые выходят в магазин или вынести мусор, покупать противочумные костюмы. Нужно просто приобрести маску — этого будет достаточно», — сказала Байрамова.

На многих торговых площадках противочумных костюмов уже нет в наличии, и возможно, что их будет тяжело достать даже медикам.

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«Эти товары (защитные костюмы — прим.) необходимы одновременно всем учреждениям РФ, в том числе не только медицинского профиля, а завод не успевает их изготавливать в требуемом объеме. Иными словами, наши производители оказались не готовы к сложившейся ситуации, но оснащать учреждения необходимо», — сказано на сайте компании «ЛабХаб», которая занимается оборудованием отраслевых лабораторий России, Беларуси и Казахстана.

Напомним, чиновники, зная о дефиците средств защиты и медицинских масок в аптеках, посоветовали крымчанам самим спасаться от коронавируса.

Как сообщалось ранее, в аптеках Крыма раскупили перекись волорода, хлоргексин, этанол-раствор для наружного применения, асептолин и парацетамол. Также сейчас огромным спросом среди крымчан пользуются ткани. Люди покупают все, что хоть как-то сшивается в маску, — хлопок, синтетику, резинки для лифчиков и трусов.

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