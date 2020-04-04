Какой сегодня праздник 4 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
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4 апреля 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день Интернета (День святого Исидора)
Фото pixabay.com
Во многих странах мира ежегодно 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского — отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Однако официально святой покровитель Интернета еще не утвержден.
Католическая церковь избрала его покровителем интернета, основываясь, прежде всего, на том, что Всемирная сеть — это огромная сокровищница практического и теоретического человеческого знания.
Также сегодня отмечают свой профессиональный праздник неутомимые веб-мастера и интернет-разработчики. Этот праздник пока неофициальный, но из года в год становится все популярнее. А дата календаря — 4 апреля — «404» — создает прекрасную предпосылку для укрепления традиций празднования этого дня.
Всемирный день крысы (World Rat Day)
Фото daily.wordreference.com
Ежегодно 4 апреля, начиная с 2003 года, отмечается необычный праздник – Всемирный день крысы (World Rat Day), созданный для привлечения внимания к этому неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных крыс по всему миру.
Идея учреждения этого Дня принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев, декоративных крыс, а потом эту идею подхватили крысоводы и из других стран. Дата же 4 апреля была выбрана в связи с тем, что это день начала работы ratlist – самого старого интернет ресурса, посвященного декоративным крысам.
Василий Солнечник
В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь - «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.
Также сегодня, 4 апреля, отмечают такие праздники:
- День веб-мастера
- Международный день настройщиков фортепиано
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- День памяти священномученика Василия Анкирского
- День путешествия снега к морю
- Международный день просвещения по вопросам минной опасности
- Международный день моркови (International Carrot Day)
- День лжи (Tell A Lie Day) в США
- День прогулки вокруг чего-то (Walk Around Things Day) в США
- День детей в Тайване
- Туманяновские дни в Армении
- День объятия репортера (National Hug a Newsperson Day) в США
- День мира и согласия в Анголе
- День буррито (National Burrito Day) в США
- День шницеля «Кордон блю» (National Cordon Bleu Day) в США
- День независимости Сенегала
Сегодня именины празднуют: Аглаида, Василий, Аполлинария, Василиса, Исаакий, Дарья, Дросида, Каллиникия, Мамант, Таисия.
Что происходило 4 апреля в прошлые годы
1103 - разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом.
1147 - суздальский князь Юрий Долгорукий устроил в Москве большой пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Первое летописное упоминание о Москве.
1581 - бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.
1785 - английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок.
1896 - После сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.
1949 - в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО)
1960 - на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 «Оскаров» досталось фильму «Бен Гур». Это достижение сумел повторить только фильм «Титаник».
1970 - В Магдебурге (ГДР) офицерами КГБ тайно сожжены и брошены в реку останки Гитлера.
1973 - в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра. Башни-близнецы простояли немногим более 28-и лет.
1981 - в Париже состоялся первый гей-парад.
2007 - состоялось официальное открытие киевского небоскреба, «БЦ Парус».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 апреля. Какие праздники будут завтра?
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