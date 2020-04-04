Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 4 апреля

Суббота
4 апреля 2020
06:19

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


Какой сегодня праздник 4 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 4 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день Интернета (День святого Исидора)

Международный день Интернета

Фото pixabay.com

Во многих странах мира ежегодно 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского — отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Однако официально святой покровитель Интернета еще не утвержден.

Католическая церковь избрала его покровителем интернета, основываясь, прежде всего, на том, что Всемирная сеть — это огромная сокровищница практического и теоретического человеческого знания.

Также сегодня отмечают свой профессиональный праздник неутомимые веб-мастера и интернет-разработчики. Этот праздник пока неофициальный, но из года в год становится все популярнее. А дата календаря — 4 апреля — «404» — создает прекрасную предпосылку для укрепления традиций празднования этого дня.

Всемирный день крысы (World Rat Day)

Всемирный день крысы отмечают 4 апреля

Фото daily.wordreference.com

Ежегодно 4 апреля, начиная с 2003 года, отмечается необычный праздник – Всемирный день крысы (World Rat Day), созданный для привлечения внимания к этому неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных крыс по всему миру.

Идея учреждения этого Дня принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев, декоративных крыс, а потом эту идею подхватили крысоводы и из других стран. Дата же 4 апреля была выбрана в связи с тем, что это день начала работы ratlist – самого старого интернет ресурса, посвященного декоративным крысам.

Василий Солнечник

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь - «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.

Также сегодня, 4 апреля, отмечают такие праздники:

- День веб-мастера

- Международный день настройщиков фортепиано

Читайте: Не той жирности: в Севастополе пенсионерка запустила в волонтера бутылкой кефира

- День памяти священномученика Василия Анкирского

- День путешествия снега к морю

- Международный день просвещения по вопросам минной опасности

- Международный день моркови (International Carrot Day)

- День лжи (Tell A Lie Day) в США

- День прогулки вокруг чего-то (Walk Around Things Day) в США

- День детей в Тайване

- Туманяновские дни в Армении

- День объятия репортера (National Hug a Newsperson Day) в США

- День мира и согласия в Анголе

- День буррито (National Burrito Day) в США

- День шницеля «Кордон блю» (National Cordon Bleu Day) в США

- День независимости Сенегала

Сегодня именины празднуют: Аглаида, Василий, Аполлинария, Василиса, Исаакий, Дарья, Дросида, Каллиникия, Мамант, Таисия.

Что происходило 4 апреля в прошлые годы

1103 - разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом.

1147 - суздальский князь Юрий Долгорукий устроил в Москве большой пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Первое летописное упоминание о Москве.

1581 - бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.

1785 - английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок.

1896 - После сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.

1949 - в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО)

1960 - на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 «Оскаров» досталось фильму «Бен Гур». Это достижение сумел повторить только фильм «Титаник».

1970 - В Магдебурге (ГДР) офицерами КГБ тайно сожжены и брошены в реку останки Гитлера.

1973 - в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра. Башни-близнецы простояли немногим более 28-и лет.

1981 - в Париже состоялся первый гей-парад.

2007 - состоялось официальное открытие киевского небоскреба, «БЦ Парус».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 апреля. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымчанин вышел на прогулку с тигром во время карантина. Сообразительный житель Евпатории решил воспользоваться возможностью гулять в карантин с домашними животными и вышел на улицу с домашним «тигром».

Вчера: В Крыму мамаши в самоизоляции гуляют с детьми на крышах многоэтажек. Современные проблемы требуют современных решений: жительница Крыма сориентировалась и вышла на прогулку с маленьким ребенком в коляске на крышу многоэтажного дома.

Вчера: В Крыму устроили нелегальную ночную охоту на волка. Госинспекторами Минприроды Крыма выявлена и пресечена незаконная добыча охотничьих ресурсов на территории Белогорского района, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Вчера: Какой сегодня праздник 3 апреля. Сегодня, 3 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/4/kakoi-segodnya-prazdnik-4-aprelya-129865/

 
 

Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 4 апреля

Какой сегодня праздник 4 апреля

Какой сегодня праздник 3 апреля

Какой сегодня праздник 3 апреля

Какой сегодня праздник 2 апреля

Какой сегодня праздник 2 апреля

Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

Крымчане ожидаемо проигнорировали запрет на посещение лесов

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Блок-посты и тотальные проверки: Крым закрывают на карантин

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.