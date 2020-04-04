ФСБ пресекла деятельность наркосбытчиков в Керчи

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщила пресс-служба управления.
«В ходе комплекса проводимых оперативно-разыскных мероприятий по одному из адресов в Керчи задержаны два гражданина РФ 1995 и 1990 годов рождения при попытке сбыта наркотических средств. Правоохранителями у задержанных обнаружено и изъято более 80 закладок», – говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что обнаруженные вещества содержат в своем составе наркотическое средство «N-метилэфедрон».
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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 2 апреля 2020: Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками. Полицейские задержали жителя Белогорского района, который обвиняется в торговле наркотиками.
Пятница, 27 марта 2020: В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель Красноперекопска, работник одного из крупных предприятий города, подозреваемый в сбыте наркотиков.
Вторник, 24 марта 2020: В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон. Оперативные сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» установили, что 40-летняя жительница города Красноперекопска устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков.
Пятница, 20 марта 2020: В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов. В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.
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