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Власть -> Наркотики

ФСБ пресекла деятельность наркосбытчиков в Керчи

Суббота
4 апреля 2020
10:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
4 апреля 2020


Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с пограничниками пресекли деятельность наркосбытчиков в Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба управления.

«В ходе комплекса проводимых оперативно-разыскных мероприятий по одному из адресов в Керчи задержаны два гражданина РФ 1995 и 1990 годов рождения при попытке сбыта наркотических средств. Правоохранителями у задержанных обнаружено и изъято более 80 закладок», – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что обнаруженные вещества содержат в своем составе наркотическое средство «N-метилэфедрон».

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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 2 апреля 2020: Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками. Полицейские задержали жителя Белогорского района, который обвиняется в торговле наркотиками.

Пятница, 27 марта 2020: В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель Красноперекопска, работник одного из крупных предприятий города, подозреваемый в сбыте наркотиков.

Вторник, 24 марта 2020: В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон. Оперативные сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» установили, что 40-летняя жительница города Красноперекопска устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков.

Пятница, 20 марта 2020: В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов. В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/4/fsb-presekla-deyatelnost-narkosbytchikov-v-kerchi-129850/

 
 

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