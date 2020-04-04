ФСБ пресекла деятельность наркосбытчиков в Керчи

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с пограничниками пресекли деятельность наркосбытчиков в Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба управления.

«В ходе комплекса проводимых оперативно-разыскных мероприятий по одному из адресов в Керчи задержаны два гражданина РФ 1995 и 1990 годов рождения при попытке сбыта наркотических средств. Правоохранителями у задержанных обнаружено и изъято более 80 закладок», – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что обнаруженные вещества содержат в своем составе наркотическое средство «N-метилэфедрон».

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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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